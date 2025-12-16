巨人の田中瑛斗投手（26）が14日に放送されたNHK BS「球辞苑〜プロ野球が100倍楽しくなるキーワードたち〜」（通常は日曜後9・00、この日は後9・15）にVTR出演。今季、特に右打者をきりきり舞いさせた“伝家の宝刀”シュートについて語った。

今回のテーマは「改訂版2025変化球」。田中瑛は、ツーシームの台頭で近年使い手が減るなか、今季最もシュートを投げた投手として番組のインタビューを受けた。

番組に協力しているデータスタジアムの調べでは、田中瑛が今季投じたシュートの投球割合は12球団トップの52.3％。投じたシュートのコース別割合は右打者への内角が56.3％と最も高く、シュートの最速は154キロだったという。

だが、本人にとってこのデータは意外だったそうで「もっと投げてると思ってました。体感80％ぐらい投げてるイメージだったんで」と苦笑いした。

80％でもいいと思うぐらいシュートにこだわるには明確な理由がある。

「打てない球って思ったら続けるべきだと思うんですよね。シュートをずっと10球連続で投げても打てないバッターにわざわざスライダー投げるかって言われたら、やっぱそうじゃないと思うんですよね。なので何球続けようが、打てない球をチョイスしていくっていうのがキャッチャーとピッチャーの共通認識であるというところだと思います」

転機は日本ハムから昨年の現役ドラフトで巨人に移籍し、中継ぎに転向したことだった。

日本ハム時代は7年間で計10試合の1軍登板にとどまっており、うち6試合が先発。だが、巨人では中継ぎに専念となった。

「言っていいのか分かんないけど、当ててもいいやぐらいの気持ちで。次の試合も僕が投げるわけで。切り替えやすいというか、先発と比べて。先発は1試合を計算して投げないといけないので。そこの違いかなと思います。今日当てても大丈夫というか。こんなん言ったら怒られるかもしれんけど。でもホントそれぐらいの気持ちで投げないとシュートって紙一重の部分も多いので」

そんな田中瑛がシュートで押しまくった今季のベストピッチに選んだのは5月22日の阪神戦（甲子園）。2―2で迎えた8回、無死満塁のピンチで4番手としてマウンドへ向かい、3番・森下に対して全6球シュート攻めで三ゴロ併殺に打ち取った場面だった。

その後、4番・佐藤輝との勝負は避け、2死満塁から5番・大山を空振り三振。無死満塁でリリーフして無失点で切り抜けた田中瑛の力投もあって延長11回に1点勝ち越した巨人が3―2で勝利を収めたのだった。

「シュート全部続けてサードゴロに打ち取ってホームゲッツー。あの時は2ストライクまでは空振り狙ってましたけど、2ストライク以降は空振りしないシュートを投げようと思って投げてました」

最後に、田中瑛にとってシュートとは？と聞かれると「相棒」と言って「フフフフ…。こいつはもう離れられない」と笑顔だった。

VTRを見ていた元ロッテ捕手の里崎智也氏（49）は「当ててもいいぐらいの気持ちでって言ってましたけど、あれはコントロールいい人がいう言葉なんですよ。当てないから当ててもいいと思うんですよ。本当に当てる人って当たったら困るって思うんですよ。ちゃんと投げれるから逆に当たってもいいぐらいキワキワ投げれるからっていう言葉の裏返しなんですよ」と解説。「制球悪いイメージないですもん、見ててシュートの。よっぽど自信あるんだと思いますね」と称賛の言葉を送っていた。