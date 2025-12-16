双子パンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」。来月の中国返還を前にひと目見ようと、東京・台東区の上野動物園には開園前から1600人ほどが行列を作りました。

きょうからパンダの観覧には、ひとり1分程度の時間制限が設けられています。

「出てきた！出てきたよ」

わずか1分の観覧時間、みなさん、かわいい瞬間を捉えようと写真撮影に夢中です。

来園者（横浜から）

「本当に可愛くて、いいビデオも撮れて楽しかったです。パンダが日本にいなくなってしまうことが、とても残念だと思います」

手袋にハンカチ、全身パンダコーデの女性は涙ぐんでいました。

来園者（仙台から）

「一番はありがとうで、元気でねって。お嫁さんやお婿さんを見つけて赤ちゃんを産んで、その子どもたちがまた上野に来てくれるとすごく嬉しい」

2頭が返還されれば、およそ半世紀ぶりに国内からパンダがいなくなります。

こちらは上野動物園近くのカフェ。月におよそ600杯出るというパンダパフェを提供しています。

お客さん

「かわいい。SNSにあげます」

一番人気だというパンダパフェ。今後どうなるのでしょうか？

BLUE LEAF CAFE 木村可琳 店長

「お店としてもパンダパフェを主力としていますので、影響がもしかしたらあるんじゃないかという懸念があります。一番人気商品でもあるので、継続していこうかと考えています」

15年間、毎日上野動物園に通いパンダの写真を撮っている、大人気ブログ「毎日パンダ」を運営する高氏貴博さんは…

ブログ「毎日パンダ」を運営 高氏貴博さん

「とても寂しい思いでいっぱいです。これからはパンダは不在ですが、上野動物園には引き続き通ってレッサーパンダなどを撮っていこうかなと思っています。近い将来また新たなパンダが日本に来てくれると信じて」

パンダの観覧は来月25日までとなります。