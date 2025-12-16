柏崎刈羽原発の再稼働を容認した花角知事をめぐり、自民党県議団は12月16日、花角知事を信任する付帯決議案を議会に提出することを決めました。県議会は自民党が過半数を占めることから、可決される見込みで、再稼働は「地元同意」の最後の段階に入っています。



16日に開かれた県議会の連合委員会。花角知事は安全対策などを前提にあらためて柏崎刈羽原発の再稼働を容認する考えを示しました。





〈花角知事〉「再稼働に了解することが適当と判断される以上それを表明せず再稼働を止め続けることは適切ではない」知事は再稼働を容認した自身について「信任」や「不信任」の判断を県議会に仰いでいます。県議会の閉会日を12月22日に控える中、最大会派・自民党は16日、臨時党議を開催。知事を「信任」することを全員一致で決めました。この12月議会では原発の安全対策の広報に関する補正予算案が県から提案されました。自民党は予算案に賛成しつつ、知事を信任する趣旨の付帯決議案を提出する見通しです。〈自民党県連 岩村良一幹事長〉「（知事は）再稼働の判断についても非常に丁寧にあらゆる判断材料を収集しながら県民の意見を吸収してきた。（付帯決議案が）信任の意思を示すひとつの方法ではないかという結論に至った」付帯決議案は、再稼働を容認した知事が「職務を続けることについて「是」という意思を表明する」などと盛り込まれ、県議会閉会日の22日に提出される見込みです。議会は自民党が過半数を占めることから、可決される見通しとなっています。知事は原発の安全対策などについて国に確認したうえで再稼働を了解するとしていて、再稼働をめぐる「地元同意」は最後の局面を迎えています。