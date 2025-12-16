showmoreが、2021年12月に開催したビルボードライブ横浜公演『showmore Special Jazz Session in Billboard Live YOKOHAMA「velvet」』の音源を明日12月17日に配信リリースする。

ビルボードライブ横浜に初登場となった同公演は、サポート陣を迎え、スペシャルジャズセットで開催。クリスマスシーズンを彩る一夜となった。今作には、同公演で披露した「rinse in shampoo」「27」など5曲が収録される。

なおshowmoreは、12月29日にビルボードライブ東京公演を控えている。

＜showmore コメント＞

■根津まなみ

はじめてのBillboard公演、ドキドキして向かった横浜の街は、クリスマス直前の華やかな雰囲気に溢れていた。こんな場所でライブをさせてもらえるのかと、なんだか信じられない気持ちで、どこか浮き足だったまま臨んだステージ。一緒にその場に立ってくれたメンバーの演奏が素晴らしく、心強く、あっという間に1stステージは終わってしまった。インターバル中のみんなの晴れやかな顔を、印象深くよく覚えている。今回収録したのは2ndステージの演奏で、その伸びやかさに、確かな手応えが感じられる。今や国内外問わず活躍の場を広げるみんなの演奏を、全曲余すことなく堪能してほしい。また一緒にやりたいなぁ。初のライブ音源リリースに、再会を期して。

■井上惇志

大学サークルのジャズ研で音楽をスタートした自分にとって、ジャズはずっと大切に抱える初期衝動であり、変わらない憧れと精神的支柱であり、時には強烈なコンプレックスでもあります。そんなジャズを改めてリスペクトして自分たちの楽曲を再定義したらどうなるだろうと企画したのがJazz Attitude EPシリーズですが、その本質はやっぱり実演の息づかいにこそあるんじゃないかと思い、結成10周年の節目を記念して過去の録音と向き合ってshowmoreでは初めてとなるライブ盤をリリースします。サークル時代からの旧友であるトランペッター山田丈造を中心とした気鋭のジャズミュージシャン達と作り上げたBillboard Liveでの一夜が蘇るライブベストをお楽しみください。

（文＝リアルサウンド編集部）