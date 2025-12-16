プロ野球選手で、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団を決めた前田健太（37）が12月12日、Instagramを更新。同級生たちとのお祝い会の様子を公開した。

【画像】「最高級のイジリ」大谷翔平、“マエケン画伯”のTシャツを着こなす

「日本球界復帰のお祝い」と投稿されたのは、お祝いのケーキを持つ前田とPL学園の同級生らとの食事風景。前田は「おかえりなさいの会をPL学園野球の同級生そして、僕が高校3年生の時に時間を共に過ごした当時の2年生（１つ年下）と1年生（2つ年下）そして、藤原監督、諸麦コーチが集まってくれてお祝いしてくれました」「遠くから来てくれた後輩もいたり、平日だったので仕事があり来れなかったメンバーもいたりしましたがたくさんの人が集まってくれました。本当に感謝です」と感謝を伝えた。

また、前田は「高校生の時の思い出が蘇ったりしてとても楽しい時間でした。それと同時に、この人たちがいてくれたおかげで今の僕があると言うことも再認識し、もっともっと頑張って活躍してみんなの希望、活力になれるようにたくさん良いピッチングを見せていかないといけないなと気合いも入りました！！」と意気込み、「PL学園野球部が休部になり寂しい気持ちもありますが残り少ないPL戦士として頑張ります みなさんも久しぶりに学生時代の友人と集まってみるのも良いかもですよ？」と締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「私達はそんなマエケンが大好き」「日本での第2ステージ、楽しみにしてます」「やっぱり人柄ですよね」「おかえりなさい頑張って下さい」といったコメントが寄せられた。