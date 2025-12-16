¥¨ー¥¹»³ËÜÍ³¿¤«¡¢¼é¸î¿À¾å¸¶¤«¡ÄMLB¸ø¼°¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î3Âò¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌÑÁÛÇúÈ¯
¡¡MLB Japan¤¬12·î10Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÁª¼ê¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤ÎÌò³ä¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¥¨ー¥¹¡É¤Î»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡¢¡È¥¯¥íー¥¶ー¡É¤Î¾å¸¶¹À¼£¡Ê50¡Ë¡¢¡È¾¡¤Á¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÎÃæ·Ñ¤®¡É¤ÎºØÆ£Î´¡Ê55¡Ë¤Î3Ì¾¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥È¤ÇÁªÂò¤ÎÍýÍ³¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÊç¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏInstagram¥æー¥¶ー¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÈ¿±þ¤¬¡£¡ÖËèÆüÅê¤²¤¿¤¤¤«¤éÃæ·Ñ¤®¤«¤Ê¡×¡Ö¥¨ー¥¹¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥¯¥íー¥¶ー¤Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï»³ËÜ¡×¡Ö²¶¤¬¸°Äù¤á¤·¤Æ¤ä¤ó¤è¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¯¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£