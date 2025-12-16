漢方薬が20代のトレンドに？　クラシエ薬品、「KAMPO OF THE YEAR 2025」で“今年最も売れた漢方薬”を発表

クラシエ薬品は2025年12月4日、漢方薬市場の動向や2025年に売上を伸ばした注目の漢方薬をまとめた「KAMPO OF THE YEAR 2025」を発表しました。

■今年最も売れた＆伸びた漢方薬とは？

1年間の漢方薬市場の動向から生活者が抱える不調を読み解き、クラシエ薬品独自の視点で漢方のトレンドを予測することを目的に、2022年より年末に実施している「KAMPO OF THE YEAR」。

2025年は、夏の記録的な猛暑や例年より梅雨が短かったことなど、気象に関するトピックスが漢方薬市場に影響していたほか、若い世代を中心にSNSで漢方薬が話題になって活用の広がりがみえるなど、新たな動きもあった1年だったんだとか。当日は、クラシエ株式会社 薬品カンパニー ヘルスケア事業部 マーケティング部 課長 砂橋久瑠実さんが解説してくれました。

2024年11月から2025年10月までの期間に売れた漢方薬は、第1位がひきはじめの風邪に用いる「葛根湯（かっこんとう）」、第2位が肥満症を改善する「防風通聖散（ぼうふうつうしょうさん）」、第3位が高齢者の夜間尿や頻尿に用いられる「八味地黄丸（はちみじおうがん）」という結果になったと発表されました。

さらに、第4位は足のつりを改善する「芍薬甘草湯（しゃくやくかんぞうとう）」、第5位は二日酔いや頭痛に用いられる「五苓散（ごれいさん）」がランクインしていました。

続いて「変化の大きかった漢方薬」は、昨年に引き続き、痰が切れづらい激しい咳に対応する「麻杏甘石湯（まきょうかんせきとう）」という結果に。第2位の「桔梗湯（ききょうとう）」、第3位の「葛根湯加川芎辛夷（かっこんとうかせんきゅうしんい）」も咳症状や鼻づまりに用いられる漢方薬であることから、継続的に広がる咳症状の拡大を感じる結果となりました。

なお、今年は報告が開始された2018年以降、患者数が最多を記録した“百日咳”が流行したことも影響しているのではないかと推察されています。

■2025年の漢方トレンドは「記録的な猛暑の影響」と「若年層にも広がる漢方薬活用」

記録的な猛暑と厳しい残暑となった今年の夏は、暑さによって増悪するニキビや熱中症に対応する、「十味敗毒湯（じゅうみはいどくとう）」や「竹葉石膏湯（ちくようせっこうとう）」といった夏処方が伸びたそう。

また、SNSで注目を集めたこともあり、ニキビや湿疹などに用いられる「十味敗毒湯」と、不眠やストレスなどによる精神不安の改善に用いられる「加味帰脾湯（かみきひとう）」が大きく伸長しました。特に20代を中心に需要が拡大していることから、若年層での漢方薬への関心の高まりがうかがえます。

さらに、20代女性の売れた漢方薬ランキングでは、膀胱炎などによる排尿痛に用いられる「五淋散（ごりんさん）」が4位にランクイン。これらの結果から、肌トラブルやストレス症状、膀胱炎といった“市販の西洋薬では対処しづらい”不調に対する潜在的ニーズが明らかとなり、若年層における漢方薬の活用が広がっていることが示されました。

さらに、例年は8月に最盛期を迎える「十味敗毒湯」ですが、SNSでの反響を受けて今年は6月頃に月別販売規模がピークに。その後も高い販売水準が続き、例年以上の伸びを記録したそうです。今年は気温が高い期間が長く、さらに厳しい残暑が長引いたことが例年とは異なる販売規模に影響したと考えられています。

■2026年以降は夏の長期化による“二季化”が漢方薬市場に影響!?

今年の夏は例年より梅雨明けが早く、残暑が長引いたことから“二季化”が顕著に表れた1年となりました。漢方薬市場においてもその影響は顕著で、例年夏に需要が高まる夏バテや暑気あたり処方の需要が秋まで続いたほか、秋の乾燥による咳やのどの痛み関連処方の需要が冬まで続くなど、例年とは異なる傾向がみられたそう。

さらに、2025年は異常な猛暑により外出を控える傾向が強まり、冷菓などの夏場商材の消費にも影響が及びました。今後も“二季化”が懸念されていることから、2026年以降は夏の長期化に伴う体調変化や外出控えによって、セルフケアの需要がより一層加速するのではないかとクラシエ薬品は予想しています。

■忙しい年末こそセルフケアが重要な時期

クラシエ薬品は女性の暮らしやすさに漢方の知恵と技術でサポートすべく、女性疾患領域での漢方活用を推進しています。

今回、体質と症状・悩みに合わせて選べる漢方薬のシリーズ「漢方セラピー」では、女性特有のお悩みに対応する漢方薬のパッケージをリニューアル。手に取りやすいあたたかみのある暖色系のカラーになりました。

「漢方セラピー」シリーズは症状が大きく書かれているので手に取りやすいですが、たくさんの種類がある中で自分に合ったものを選ぶのはやはり時間がかかってしまいますよね。このパッケージなら、カラーを目印に見つけることができるので、より気軽に漢方薬を取り入れることができそうです！

年末が近づき、不調を感じていてもあまりケアできていない人も多いはず。クラシエの漢方薬で、まずはセルフケアしてみてはいかがでしょうか？

（文：松岡紘子／マイナビウーマン編集部）