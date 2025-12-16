富山、J2大逆転残留に導いた“高卒ルーキー”MF亀田歩夢と契約更新「勝利に貢献します」

　カターレ富山は16日、MF亀田歩夢との契約更新を発表した。

　2006年12月19日生まれの亀田は現在18歳。流通経済大柏の選手として出場した、昨年度の高校サッカー選手権大会でブレイクしたドリブラーは、今シーズンにカターレ富山に入団した。ルーキーイヤーは公式戦12試合の出場にとどまったが、J2リーグ最終節ブラウブリッツ秋田戦でプロ初ゴールを記録。なによりこの1点が、クラブを“奇跡”のJ2大逆転残留に導くものとなったのだ。

　亀田はカターレ富山との契約更新に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。

「来シーズンもカターレ富山でプレーすることが決まりました。必ず結果を出してチームの勝利に貢献します。応援よろしくお願いします」


