12月15日、1月1日に放送される特番『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（フジテレビ系）の概要が発表された。同番組が放送されるのは2020年以来、6年ぶりとなる。

有吉とともにMCを務めるのは指原莉乃。このほかスタジオにはアルコ＆ピース、アンガールズの田中卓志、平成ノブシコブシの吉村崇らが出演する。いずれの出演者も有吉と親交の深いメンバーだ。“内輪メンバー”が勢ぞろいの内容にX上では冷めた声も少なくない。

《もはや愛川欽也の名残もなく、「クイズ付き『有吉の冬休み』」状態》

《出演者が「有吉の夏休み」とかなり被っているから「有吉の冬休み」の代替番組のような気がする》

《これスポンサー減って海外行けないから去年までやってた有吉の冬休みの代替でしょ》

こうした声が並ぶ理由を放送作家が指摘する。

「『なるほど！ザ・ワールド』は1981年から1996年まで放送されたフジテレビの番組です。司会を務めたのは2015年に亡くなった愛川欽也さんと、元日本テレビアナウンサーの楠田枝里子さんでした。紀行クイズ番組として熱心なファンも多いため、有吉さんを中心としたバラエティ番組状態となってしまった現在の構成をよく思わない人が多いのでしょう」

『なるほど！ザ・ワールド』は2004年からは不定期放送の特番として放送されてきた。最初にMCを務めたのは爆笑問題だった。

「爆笑問題さんがMCを務めていた時代には、レギュラー時代に、名物レポーターとして活躍したフジテレビアナウンサーの益田由美さんがナレーションで参加したほか、過去のロケVTRも流れるなど往年の空気を残していました」（同前）

2015年に爆笑問題からMCを引き継いだのが有吉であり、女性MCは滝川クリステルが担当した。その後、2020年には山崎夕貴アナウンサーとのタッグで放送されている。

「有吉さん時代にも、レギュラー時代から出演経験のある俳優の堺正章さんや、声優の野沢雅子さんがナレーターを務めるなど番組のフォーマットを踏襲していました。さらに2015年10月の放送では、同年4月に亡くなった愛川さんの追悼シーンも放送されています」（同前）

しかし、今回は相棒に指原が起用されたことにより“有吉色”がさらに強まる形となった。これまで、1月1日に不定期に放送されてきた特番『有吉の冬休み』の“代わり”と言われても仕方がない気もするが……。