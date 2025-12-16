※12月24日、東証グロース市場に上場予定のフツパー <478A> [東証Ｇ]、ＰＲＯＮＩ <479A> [東証Ｇ]、は16日、仮条件を発表した。

●フツパー <478A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月24日

　事業内容：製造業向けAIサービスの提供
　　　　　　①外観検査自動化AI「メキキバイト」
　　　　　　②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」
　　　　　　③人材配置最適化システム「スキルパズル」等

　公開価格：1020円
　仮条件：960円～1020円
　想定発行価格：960円

　上場時発行済み株式数：1004万株
　公募：125万株
　売り出し：213万7000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●ＰＲＯＮＩ <479A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月24日

　事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営

　公開価格：1750円
　仮条件：1730円～1750円
　想定発行価格：1730円

　上場時発行済み株式数：438万2560株
　公募：25万株
　売り出し：147万9300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株
　ブックビルディング期間：12月9日～15日
　公開価格決定日：12月16日
　申込期間：12月17日～22日
　払込日：12月23日

　主幹事：大和証券

[2025年12月16日]


