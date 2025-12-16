

※12月24日、東証グロース市場に上場予定のフツパー <478A> [東証Ｇ]、ＰＲＯＮＩ <479A> [東証Ｇ]、は16日、仮条件を発表した。



●フツパー <478A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月24日



事業内容：製造業向けAIサービスの提供

①外観検査自動化AI「メキキバイト」

②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」

③人材配置最適化システム「スキルパズル」等



公開価格：1020円

仮条件：960円～1020円

想定発行価格：960円



上場時発行済み株式数：1004万株

公募：125万株

売り出し：213万7000株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株

ブックビルディング期間：12月9日～15日

公開価格決定日：12月16日

申込期間：12月17日～22日

払込日：12月23日



主幹事：ＳＭＢＣ日興証券



●ＰＲＯＮＩ <479A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月24日



事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営



公開価格：1750円

仮条件：1730円～1750円

想定発行価格：1730円



上場時発行済み株式数：438万2560株

公募：25万株

売り出し：147万9300株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株

ブックビルディング期間：12月9日～15日

公開価格決定日：12月16日

申込期間：12月17日～22日

払込日：12月23日



主幹事：大和証券



[2025年12月16日]





株探ニュース

