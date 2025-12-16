本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (16日大引け後 発表分)
※12月24日、東証グロース市場に上場予定のフツパー <478A> [東証Ｇ]、ＰＲＯＮＩ <479A> [東証Ｇ]、は16日、仮条件を発表した。
●フツパー <478A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月24日
事業内容：製造業向けAIサービスの提供
①外観検査自動化AI「メキキバイト」
②AI受託開発サービス「カスタム HutzperAI」
③人材配置最適化システム「スキルパズル」等
公開価格：1020円
仮条件：960円～1020円
想定発行価格：960円
上場時発行済み株式数：1004万株
公募：125万株
売り出し：213万7000株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限50万8000株
ブックビルディング期間：12月9日～15日
公開価格決定日：12月16日
申込期間：12月17日～22日
払込日：12月23日
主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
●ＰＲＯＮＩ <479A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月24日
事業内容：BtoB受発注プラットフォーム「PRONI アイミツ」の運営
公開価格：1750円
仮条件：1730円～1750円
想定発行価格：1730円
上場時発行済み株式数：438万2560株
公募：25万株
売り出し：147万9300株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限25万9300株
ブックビルディング期間：12月9日～15日
公開価格決定日：12月16日
申込期間：12月17日～22日
払込日：12月23日
主幹事：大和証券
[2025年12月16日]
株探ニュース