2025年11月から、食のリブランディングに邁進している『株式会社丸市岡⽥商店』にて、『北海道たらふりかけ』5商品が発売されました。

北海道の代表的な魚“たら”を直火でゆっくりと焼き上げた、しっとりとやわらかい食感の生タイプのソフトふりかけが登場！

乾燥粉末状の一般的なふりかけとは異なり、具材を細かくほぐし味付けして混ぜ合わせたしっとりとした生タイプのふりかけ。素材の食感や風味を感じることができ、温かいご飯や様々な料理によく馴染み、素材本来の美味しさが味わえるのが特徴です。

ラインナップは全5種類。

『北海道たらふりかけ-昆布入り』は、北海道産の昆布の豊かな香りと芳醇な味わいがたらの風味とベストマッチの逸品です。

『北海道たらふりかけ-小えび入り』は、ギュっと凝縮された小えびの旨味と華やかで香ばしい味わいがポイントです。

『北海道たらふりかけ-あおさ入り』は、香ばしい煎りごまと、ほのかな磯の香りと潮のうま味に甘みが加わったあおさのハーモニーを楽しむことができます。

『北海道たらふりかけ-しそ入り』は、赤しそのさわやかな香りと、鮮やかな色合いが食卓に彩りをプラス！

『北海道たらふりかけ-梅・ひじき・昆布入り』は、ごちそう級のふりかけ！ ひじき、こんぶに紀州産の梅を加えることで、ほどよい酸味がアクセントになっています。

詳細情報

北海道たらふりかけ-昆布入り 30ｇ

北海道たらふりかけ-小えび入り 30ｇ

北海道たらふりかけ-あおさ入り 30ｇ

北海道たらふりかけ-しそ入り 30ｇ

北海道たらふりかけ-梅・ひじき・昆布入り 25ｇ

参考価格：378円／1袋

販売場所：北海道札幌市中央区北十一条西21丁目2-1 丸市岡田商店 きたいちば

北海道Likers編集部のひとこと

北海道産の品質自慢のたらと、匠の優れた伝統技術。素材の良さを最大限そのままに、贅沢に堪能できるたらふりかけが登場しました！ それはまさに“飛び跳ねる”美味しさ！

サラッとひとふりで、生ふりかけだからこそ味わえる贅沢食感を楽しむことができます。

普段の食卓やお弁当を彩るごちそうとしてグレードアップさせてみてはいかがでしょうか！

文／北海道Likers

【画像・参考】【北海道から】北海道産「たら」の濃厚な旨味がたっぷり！北海道たらふりかけ！うまいったらありゃしない！ - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。