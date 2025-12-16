2025年12月13日、韓国・xportsニュースは「日本のサッカーファンが『韓国は2002年ワールドカップ（W杯）で審判を買収した』と主張している」と伝えた。

日本のサッカー専門メディア「サッカーダイジェスト」web版は13日、韓国代表ホン・ミョンボ監督の韓国メディアとのインタビュー内容を紹介した。

ホン監督は北中米ワールドカップ（W杯）の組分け抽選会に出席し、12日に韓国に帰国した。韓国はメキシコ、南アフリカ、欧州予選プレーオフD（デンマーク、北マケドニア、チェコ、アイルランド）の勝者と同じA組に決まった。ホン監督は、開催国メキシコと同組みになったことと関連し「ホーム戦の影響は非常に大きい。韓国も経験したが、02年に韓国がそこまでやるとは誰も予想していなかった」「メキシコを相手に、韓国は非常に困難を強いられるだろう。ホーム戦の利点も競技の一側面ととらえて、しっかり準備していく」と豊富を語っている。

韓国代表は02年Ｗ杯でポルトガル、イタリア、スペインなどを撃破。アジアの国で初めてベスト4入りを果たし、サッカー界を驚かせた。ホン監督は当時、代表チームの一員として出場。準決勝進出に貢献した。

記事は「この報道を見た日本のサッカーファンが、ネット上で『韓国は02年W杯で審判を買収した』という根拠のない主張をしている」と伝えた。「20年以上経ってもまだ覚えている。審判を買収して勝負を操作した」「メキシコはそんなことをしなくても強いチームだ。開催国でもあるので韓国は勝てない」「やや有利な判定はあるだろうと思っていたが、そこまでやるとは思ってなかった」「（ホン監督が）恥ずかしげもなく語れるほどメンタルが強いとは知らなかった」などの反応があったとし、「日本人がいまだ、韓国の4強神話を疑っていることが明らかになった」と結んだ。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「それはホームアドバンテージというんだよ。日本はホームアドバンテージがあっても16強で敗退したんだから黙ってな」「韓日共催だったんだから、ホームで有利だったのは日本も同じでは？」「自分たちが16強止まりだったから（韓国が）うらやましいんだよ。嫉妬だ」「どんなに力があろうがいつも16強止まり。お前たちに4強の味が分かるか？」など、反論のコメントが殺到している。（翻訳・編集/麻江）