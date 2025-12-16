冬になると迷いがちなアウター選び。お気に入りの1着を見つけて着まわすことで、朝の身支度がラクになり、クローゼットもスッキリします。今回は、インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）のアイデアをご紹介。気温差の激しい冬でも乗りきれる、コートの選び方と着まわしコーデ3つについて解説します。

お気に入りの1着を決めたら支度がラク

寒さに弱いので、極寒日はダウンコートに頼ります。でも、どうしてもダウンだとカジュアルな印象になってしまうのが気がかりでした。その点、ウールのコートはキレイめに使えるアイテムです。

【写真】気温別ウールコートコーデ3選

さらに、冬のアウターはクローゼットのスペースを占領します。それに、たくさんもてばもつほど、選択肢が増えて迷いが出ます。

そこで、ウールコートを1着に厳選し、これ以上増やさないと決めたところ、クローゼットもスッキリし、支度が驚くほどラクになりました。コートの扱いも丁寧になり、より愛着がわいてきました。

快適な「ウールコート」選び方のポイントは？

私がウールコートを厳選するにあたって、意識したことは以下の4つです。

●色

黒は強さが出すぎたり重く見えたり、じつは難しい色だと思っています。

そこで私はネイビーを選びました。どんな洋服にも合いますし、きちんと感を出せるのでフォーマル寄りのシーンでも対応できる安心感があります。

●素材（重さ）

上質なウール（天然繊維）は驚くほど軽いんです。40代、重い服が苦手な方はぜひ素材にこだわってみてください。暖かくて軽く、ストレスなく羽織れます。

●形（着心地と着まわし力）

アーム回りに余裕があるデザイン（ラグランスリーブなど）を重視します。厚手のニットの上からでも快適ですし、着ぶくれ防止にもなります。

さらにチンウォーマー（衿を立てて止められるタブのこと）つきならマフラーがなくても首元の防寒ができます。アレンジしだいで、さまざまな表情が楽しめるのも魅力。

●丈

お尻が隠れるミディ丈が万能。パンツにもスカートにも合わせやすく、体型カバーもかない、車の運転や外出先のトイレなど、機動力も高いです。

ウールコートの着まわしで冬を乗りきる

ここからは、気温別の着まわしアイデアもご紹介します。

●1：最高気温15℃前後

重たい印象になりがちな冬の着こなし。気温が高めの日は、コートのインナーに明るいブルーの薄手ニットをチョイスし、軽快なムードを楽しみます。

＜着用アイテム＞

・コート：アーバンリサーチ

・中に着たニット：ヒューマンウーマン

・デニムパンツ：DHOLIC

・ブーツ：アトリエブールージュ

●2：最高気温10℃前後

シンプル＆ベーシックカラーのコートは、小物で遊びを加える着こなしも楽しめます。三角ストールで寒さ対策をしつつ、カラーソックスをアクセントに。

＜着用アイテム＞

・コート：着まわし

・中に着たニット：ハグ・ユー

・パンツ：GU

・ストール：シップス

・ローファー：アルテサノス

●3：最高気温10℃以下

同系色のモヘアニット×裏起毛のパンツでしっかり防寒コーデも、ネイビーのコートを合わせて上品に引き締め。小物は、相性のいいブルー系をチョイスしました。

＜着用アイテム＞

・コート：着まわし

・中に着たニット：H＆M

・パンツ：ダークエンジェル

・ストール：ツイードミル

・スニーカー：ナイキ

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください