50代、60代と年を重ねるにつれ、徐々に意識し始める終活。親の介護をきっかけに、団地でひとり暮らしを始めたきんのさん（50代）は、親の終活をサポートすると同時に自分の終活も始めたそう。きんのさんがやってよかったと感じる、お金をかけずすぐにできる「ゆる終活」を3つご紹介します。

1：不要なものを処分する

不用品を手放す作業はいつでもできると思いがちですが、体力と気力が十分にあるときにやればよりスムーズに進みます。「自分でやるから手を出さないで」と言っていた親はものをため込んだままで高齢になり、結局ひとりではできなくなりました。

【写真】ものであふれた実家

終活を始めてから今まで様々なものを手放してきましたが、とくに50代でやっておいてよかったと思うことは、

・使ってない銀行口座、キャッシュカードの解約

・重たい家具の処分

・思い出の品、手紙、写真の整理

どれもかなりの労力が必要でした。高齢になればなるほど大変になります。不用品を処分するのは面倒ですが、お金と時間をかけていつかだれかがやることになります。

今まで使ってきたものを整理する作業は自分と向き合い、振り返る時間でもあり、今後どうしたいかを考えるきっかけにもなるので、大変ですがやって損はないと思います。

2：エンディングノートをつくる

親の家を片付け中にエンディングノートがいくつも出てきましたが、どれも中身はほとんど書かれていませんでした。項目がたくさんありすぎてウンザリしたのかもしれません。

自分や家族にとって知りたいこと、残しておいてほしいことが書ければいいので、エンディングノートを買わなくても手もちのノートに書き出すだけで十分です。

ポイントは「自分が取りかかりやすいところから始める」「簡潔に書く」こと。所持している宝物でもいいし、思い出を簡潔にまとめた自分史からでもいいです。まずは書き出し、伝えたいことを記録しておきましょう。なにを書いてもいいと思うと気楽に始められます。

書く内容は自由ですが、

・資産状況

・重要書類や物品の保管場所

・介護や医療、葬式の方針について

・友人や知人、親戚など関係性がわかるリスト

・かかりつけ医や病歴

・利用しているSNS

・パスワード

・サブスクや定期購入しているもの

などがあればいざというときに家族が助かります。内容に変更があればその都度書き直すことになるので、気軽に書けるものの方がいいと思います。

3：親の終活をサポートして自分の学びに

50代で親の介護問題に直面する人も多いのではないかと思います。元気に見えても老いていく親。病気、介護、資産について、元気なうちに少しずつ話し合っておくといざというときに困りません。

親子で一緒に終活を始めれば「私はこう思うけどどうかな？」と聞きづらいことも話し合いやすくてよかったです。親の終活をサポートすることで親のことを知ることができ、自分の学びにもなりました。

50代は終活を始めるのにちょうどいい

50代は人生の見通しがある程度つき、具体的に終わりを考えられる時期でもあるので、終活を始めるのにちょうどいい気がします。

焦らずに取り組めるし、進めていくなかで自分がどう生きたいかを考えるきっかけにもなります。見通しを立てつつ行動しながら整理もできるとてもいいタイミング、自分にも家族にもメリットは多いのでオススメです。