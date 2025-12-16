女性アイドルグループ「GANG PARADE」が16日、公式サイトを更新。2026年をもって解散すると発表した。

公式サイトで「GANG PARADEは2026年をもって解散いたします」と発表。「最後までメンバー・スタッフ一同、全力で駆け抜けてまいります。変わらぬご応援の程、何卒よろしくお願い致します」と呼びかけた。

メンバーのコメントも掲載され、ユメノユアは「GANG PARADEは2026年に解散します。ギャンパレの名を掲げて今年で10年。出会ってくれた全ての皆様、これまでたくさんの愛をありがとう」と感謝を伝えた。

ギャンパレの愛称で知られるGANG PARADEは、2014年に「プラニメ」として結成され、15年の「POP」改名を経て16年6月に現名称での活動がスタート。「みんなの遊び場」をコンセプトに、ヤママチミキ、ユメノユア、キャン・GP・マイカ、ココ・パーティン・ココ、ユイ・ガ・ドクソン、月ノウサギ、キラ・メイ、キャ・ノン、チャンベイビー、ナルハワールド、アイナスターの11人で構成されている。