今日で最終回を迎えるドラマ『新東京水上警察』。主演・佐藤隆太さんが演じるのは、警備艇で海や川を駆けめぐる「水上警察」のベテラン刑事です。実際の船で撮影されたアクションシーンが大きな見どころですが、さまざまな苦労もあったのだとか…。そんな撮影中のエピソードや、共演者の加藤シゲアキさん・山下美月さんも参加する現場の雰囲気を伺いました。

いざというときには周りを引っぱれるようになりたい

佐藤隆太さん演じる刑事・碇拓真（いかり たくま）をリーダーとする水上警察署のチームが、東京の海や川を警備艇で駆けめぐり、事件を追うマリン・クライムエンターテインメント『新東京水上警察』が、これまでの警察ドラマを超えたと話題になっています。原作は吉川英梨（えり）氏の同名小説シリーズ。日本の連続ドラマ史上、初めて水上警察を題材にした本作で、佐藤さんは警察ドラマの新境地に挑んでいます。

「お話をいただいてすぐに原作を手にしたのですが、スケールの大きな事件が次々と起きて、その世界観に圧倒され、あまりのおもしろさに一気に読み進めました。原作の世界観をすべて映像化するのは難しいと理解しつつも、連続ドラマで挑戦する気概を感じましたし、自分に声をかけていただいたことは、とても光栄に思っています」（佐藤さん、以下同）

碇は東京水上警察署強行犯係の係長。事件解決のためなら危ない橋も平気で渡り、仲間のピンチには必ず駆けつける熱い心と正義感のもち主ですが、出世にはまるで興味がないという異色の刑事です。

「碇はかっこいい男だと思います。チームのみんなにつっこまれる隙を見せつつも、いざというときには周りを引っぱっていく力をもっている人間なので、碇のようになれればいいな、と憧れる存在ですね」

ハードな撮影で現場がチームとしてひとつになった

ドラマの見どころは、なんといっても犯人の船を追いかけるドキドキのシーチェイスや、息をのむ海上アクション。碇とバディを組む日下部峻（くさかべしゅん）を演じる加藤シゲアキさんも体をはって船上での撮影に臨み、警備艇の操縦を担う海技職員・有馬礼子を演じる山下美月さんは、本作のために自ら一級船舶免許を取得して劇中で実際に船を操縦しています。

「キャストもスタッフも海上や船内での撮影は初めてのことが多く、手探りの状態でスタートしました。撮影は初夏だったので、厳しい暑さのなか、犯人が乗った船と、それを追いかける警備艇を撮影するために撮影船を並走させたり、ドローンを活用させたりして、かなりハードな現場でした。でも、みんなでアイデアを出し合い、山場を乗り越えたことで、現場全体がチームとしてひとつになったと思います」

●じつは船酔いしやすい一面も

そう語る佐藤さんですが、じつは船は苦手なのだとか。

「僕は船酔いがひどくて、3日連続で海上でのシーン撮影があったときは、陸に上がってもずっとぐらんぐらんしていました。そうなると、もう寝るしかなくて。そういった意味でも大変だったのですが、シゲ（※加藤さん）は優雅に船上で本を読んでいるんですよ。

本当にびっくりしました（笑）」

緊張感あふれる迫力満点の海上アクションと、水上警察署チームの個性豊かなキャラクターたちがつくり上げる独特の世界観が魅力の本作。最後まで目が離せません。