すっきり片付いた家にある「無印良品の収納アイテム」を4つ厳選して紹介します。リーズナブルで買いそろえやすい小物収納ボックスやカゴ収納、フェルト素材のファイルボックスなど、便利なグッズをピックアップするのは、整理収納アイデアに詳しいESSEフレンズエディターの3名です。

1：小物や文房具もすっきりまとまる！

整理収納アドバイザーの森川とろろさん（40代）は「再生ポリプロピレン入り小物収納ボックス3段（税込2290円）」と、同シリーズの6段（税込2990円）を愛用。ファイルケースを置いた棚に小物や文房具もまとめたいと思い、購入に踏みきったのだとか。

【写真】書類やPCをまとめて入れられるフェルトボックス

「文房具やケーブル類は放っておくと迷子になりがちなので、並べて使える収納が欲しいと思っていました」（とろろさん、以下同）

こちらは、ファイルケースと並べたときのサイズ感がぴったりで、同シリーズのボックスと併用できます。縦でも横でも置けるほか、仕切り板の移動も可能。引き出しを入れ替えられるので、収納の自由度も高いのだとか。

「ここにケーブルをまとめたらいいかも、と思いついたらすぐ場所を変えられるのも地味にうれしいポイントです」

●探し物をする回数が減った

クローゼット内の“細かいものポジション”をここに集約したことで、必要なものがサッと取れて、探し物が減ったそう。

「ただ、上の段に重いものをのせたり、仕切り板を替えすぎると少しゆがみます。荷重量などには十分注意しています」

2：増えがちな紙袋を一括収納

プレゼントのお渡し用やサブバッグでも使えるからと、つい増やしがちな紙袋。整理収納アドバイザーのrenaさん（50代）は、「スチロール仕切りスタンド・ホワイトグレー（税込790円）」を使って収納スペースを工夫しています。

「紙袋を立てたまま収納できるうえ、サイズやマチの広さもひと目で分かるのが便利です」（renaさん、以下同）

また、「この仕切りに入る分だけ」とルールも決められるので、紙袋の枚数を見直す習慣が自然と身についたそう。

「このアイテムを使い始めてから、気づけば紙袋があふれにくくなりました」

3：ざっくりまとめられるカゴ収納

renaさん宅では、「シーグラス網代編み持ち手付きかご・小（税込1290円）」も手放せない収納アイテムのひとつ。テレビボードにフックを取りつけ、掃除グッズや観葉植物のお手入れ用品をざっくりまとめているのだとか。

「見た目のナチュラルな雰囲気が部屋になじんでくれるし、必要なときはそのまま持って移動できるのもラク。こまごましたものが散らかりにくくなりました」

4：書類もPCもひとまとめ！持ち手つきボックス

「自分専用の部屋がないので、よく使う書類の置き場に困っていました」。そう話すのは、自宅のインテリアを無印良品中心でそろえている青村怜子さん（40代）。そんなときに見つけたのが「持ち運べるフェルトファイルボックス（税込1090円）」でした。

「やわらかいフェルト生地なのに、マチがあるのですぐに自立。持ち手がついているおかげで、運ぶのもラクです」（青村さん、以下同）

今までバラバラに置いていたファイルやノートパソコンを1か所にまとめられて、家の中でも気軽に持ち運べるようになりました。

「テーブル周りも片付き、部屋がすっきり整いますよ」

整理収納が得意な人たちが愛用する、「無印良品のアイテム」を4つ紹介しました。年末の大掃除や片付けに備えて、試してみてはいかがでしょうか？