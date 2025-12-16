「異端の革命」を追う全3話、主題歌はALIとAshleyが担当

新しい未来のテレビ「ABEMA」は16日、サッカー・J1リーグ挑戦2年目を迎えたFC町田ゼルビアの舞台裏に密着するオリジナルドキュメンタリー番組『ZELVIA 異端の新参者 Season2』全3話を26日午後12時から一挙無料配信すると発表した。本作ではチームの“2年目の壁”と向き合う姿を中心に、常識を覆しながら常勝クラブへの進化を目指すクラブと選手たちの挑戦に迫る。

11月22日に「天皇杯 JFA第105回全日本サッカー選手権大会」で優勝し、初の国内主要タイトルを獲得したFC町田ゼルビア。番組では「異端の新参者」をテーマに、シーズン前半を10位で折り返し「変革」の道を選んだチームの全貌を描く。監督、選手、クラブスタッフへの密着取材を通し、厳しいマークやチーム内競争の裏側にある「革命」と「反逆」の2年目をリアルに記録している。

番組主題歌はソウル・ファンクバンドのALIが、シンガーAshleyとコラボレーションした新曲『CHOOSE LIFE feat. Ashley』に決定。ALI特有のグルーヴとAshleyの力強いボーカルが、クラブの“異端の挑戦”にエネルギーを吹き込む。また、配信決定を記念し、J1初挑戦の裏側に迫った前作『ZELVIA 異端の新参者 Season1』も、20日午後12時から28日（日）までの期間限定で無料配信される。

さらに、20日にはFC町田ゼルビアファンクラブ会員限定イベントとして、Season2第1話の先行試写会およびクラブハウス見学の実施を予定している。詳細はファンクラブのメールマガジンにて告知される。2025年のJ1リーグで加速する“異端の革命”を追う本シリーズは、26日午後12時より「ABEMA」にて視聴可能となる。



（THE ANSWER編集部）