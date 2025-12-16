Photo: 山田洋路

カバンの中でスマホや小物が迷子になるのを防ぐ手ぶらストラップ、「RovyVon Angel Wings」をお借りする機会を得ました。

1秒着脱、耐荷重15kg、チタン合金性…。魅力的なスペックが並びますが、実際のところ、EDC（Everyday Carry）ギアとして実用的なのでしょうか。

必要なものをすべてぶら下げて邪魔にならないか？ キャッシュレス決済はスムーズか？ といった疑問を解消すべく、実際に試してみることにしました。

ファーストインプレッション：艶消しチタンの「ギア」としての完成度

Photo: 山田洋路

今回お借りしたのは「RovyVon Angel Wings」のチタン製モデル（アルミニウム製モデルもラインナップされています）。ひんやりとした金属の感触と、派手すぎない艶消し（マット）な光沢が、なんとも言えない「ギア感」を醸し出しています。

「道具」として長く使い込みたくなる、渋い輝き。フック部分も同素材で統一されており、細部にまで妥協しない設計思想が伺えます。

必需品一軍を全て装着。歩いても違和感なし

Photo: 山田洋路

EDCギアとして使うからには、どれだけのモノを携帯できるかが重要です。そこで、私が普段持ち歩く、スマホ、小銭入れ、カードケース、鍵を、MOLLEスタイルのストラップとカラビナに吊り下げてみました。

Photo: 山田洋路

正直、これだけ装着するとゴテゴテして邪魔になるのでは…と懸念していましたが、驚くほど違和感なし。そのまま室内を歩き回ったり、あえて軽く飛び跳ねたりしてみましたが、ストラップが身体にフィットしているためか、モノが暴れて邪魔になることはありませんでした。「必要なモノはすべて身につける」というコンセプトが無理なく体現できます。

強力な磁力と、「1秒」で分離する快感

Photo: 山田洋路

そして、このストラップの真骨頂、「1秒着脱」のクイックリリース。キャッシュレス決済を想定し、コンビニのレジ前でスマホを分離するシーンを試してみました。

まず安心感がすごい。N52マグネットは伊達ではなく、大型スマホをぶら下げた程度ではビクともしません。普通に生活していて、不意に外れる心配はまずないんじゃないでしょうか。

それでいて、分離はスムーズ。ベース（ストラップ側）のループ部分を軽く持ち上げるようにするだけで、すんなりと分離します。これならレジ前でもたつくことはなさそう。

地味に便利。スマホリングとしての安定感

Photo: 山田洋路

使ってみてわかった、もう1つのメリット。それは、分離したマグネットループが、そのまま「スマホリング」として機能することです。

指を通してみると、ゴツすぎず自然。安定してスマホを保持できて、不意の落下への不安が減りました。

「RovyVon Angel Wings」は、必需品を手ぶらで携帯する、新しいライフスタイルを提案してくれます。探す手間と決済時のもたつきが解消されたときの快適さを、ぜひ体験してみてください。

Photo: 山田洋路

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。