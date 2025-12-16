¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ûº´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬£ÖÀë¸À¡Ö2025Ç¯¤òº´Æ£Î´ÂÀÏº¤ÎÇ¯¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾¤Î£Ó£Ç¡ÖÂè£´£°²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬£±£¶Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡£
¡¡º´Æ£Î´ÂÀÏº¡Ê£³£±¡áÅìµþ¡Ë¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤Ã¤Æ£²£°£²£µÇ¯¡¢º´Æ£Î´ÂÀÏº¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡££³·î¼ã¾¾£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢£µ·î¤Þ¤ë¤¬¤á£Ó£Ç¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤È£Ó£ÇÏ¢Â³¡££²£µÇ¯¾åÈ¾´ü¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤òÎÏ¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡²¼È¾´ü¤Ï£Æ²Ò¤â¤¢¤êÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æàº£Ç¯¤Î´éá¤ËÍÙ¤ê½Ð¤ë¡£