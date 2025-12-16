共働きで収入は2倍のはずなのに、なぜかお金が貯まらない…。そんな悩みを抱える家庭は少なくありません。お財布をどう管理するか、夫婦間の不公平感をどうなくすかなど、課題は山積みです。今回、ファイナンシャルプランナーの塚越菜々子さんに、共働き夫婦の「お金の貯め方」と「よくある失敗」について、話を伺いました。

Q．共働き夫婦の家計管理。財布は「一緒」と「別々」、どっちがいい？

共働き夫婦は収入源が2つあるので貯金しやすいと思われがち。しかし、実際のところ、そうでもないケースもあるようです。

たとえば、40代で未就学の子どもがいるTさん（仮名）は、自身も夫もフルタイムで働く共働き夫婦。夫婦で財布をまったく別にして、費目ごとに担当を決める「費目分担制」をとっています。貯金も完全に別々にしているため、お互いがどれくらい貯めているのか把握できておらず、なんとなく話し合いもしないまま、結婚6年目に突入。「子どももいるのに、このままで大丈夫？」と、最近考えるようになったそう。

●A．不公平感がなければ、どちらでもOK

実際のところ、夫婦のお財布は別々でよいのか、それともひとつにまとめた方がいいのでしょうか？ 塚越さんによると、「家計の管理の仕方に『これが正解』というものはないので、ご家庭に合わせていろいろな形があっていい」そう。ただ、注意点もあると言います。

「夫婦それぞれが『不公平だ』と感じていないことが非常に大切です。『自分の方が多く出している』とか、金額の負担は同額でも『私の方が家事も育児もしてるのに…』とモヤモヤするのであれば、すぐにやり方を変えた方がよいでしょう」（塚越さん、以下同）

お金の「見える化」で、夫婦の危機を防ぐ！

もし、夫婦のどちらかがお金のことでモヤモヤを感じている場合は、どうやって解決していけばよいのでしょうか？

「『自分ばっかりお金を出している』という不満をそのまま相手にぶつけてしまうと、『僕／私の稼ぎが少ないって言いたいの！？』と、相手も感情的になってしまうことも。まずは、イチにもニにもお金の“見える化”から始めましょう」

●お金の“見える化”とは？

具体的な数字をきちんと出して話し合いをすること。

「共働き夫婦は、入ってくるお金の窓口が2つあって口座も増えがちなので、結局、全体でどれくらい払っているのかが、見えにくくなる傾向があります。見えない状態では話し合いもできません。まずは、月の収支を書き出しておくなど、数字で『見える化』をすることから始めましょう」

●「今は困ってないから」は危険信号

また、今の時点でお金に困っていなくても、「相手がどれくらい貯めているか知らないままだと、将来大きな出費があるときに困る可能性もある」と、塚越さん。

「たとえば、子どもの中学受験で、塾の費用で100万円かかるとか、学校の入学金で50万円払うなど、突発的に大きなお金が必要になったときに、『えっ、どっちが出す？』となってしまう。今は困っていないから、と放置するのは危険信号。“見える化”の必要性に気がついた今こそが、改革するタイミングかもしれません」

共働きの強みを活かす「理想の貯金術」

とはいえ、共働きの大きなメリットは「2馬力で収入が入ってくる」ということ。その強みを活かした理想的なお金の貯め方について、塚越さんに聞いてみると、「まずは“大きな目標額”を設定しましょう」という回答が。

「それぞれがなんとなく貯めている状態だと、貯金の先のゴールの金額が見えなくなりがち。将来的に必要になる子どもの教育費用や、2人で老後を暮らすお金など、家族にかかるお金のゴールについて、出費の時期と具体的な金額を設定したら、そこから逆算して、「今、どれくらい貯めたらいいか」を割りだし、それを2人で見えるところに出し合うのが理想的です」

夫婦のトラブル回避のコツは「自分からの情報開示」

また、パートナーにお金の話をきり出すとき、意図せぬトラブルを避けるために、「必ずやった方がよいことがある」と塚越さんは語ります。

「お金の話題はどうしても神経質になりがちなので、自分から先に情報を開示するようにしてください。『私はこういう状態で、これくらい貯金できるんだけど、あなたはどう？』と、まず自分のリアルな状況を見せるのがポイント」

その上で、お互いが確認できる共通の口座をつくり、夫婦で協力してお金を入れていくのがオススメ。

「そうすれば、大きな出費でも『どっちが出す？』ともめることもなく、ふたりで貯めたお金から気持ちよく出せるようになります」

夫婦のお金の話は、つい感情的になったり、きり出しにくかったりするもの。

しかし、塚越さんが教えてくれたように、「見える化」と「共通のゴール設定」、そして「自分からの情報開示」を心がければ、きっとうまくいくはずです。

将来の安心のためにも、まずは自分のお金の流れを把握することから始めてみませんか？

※ この記事は2025年8月にvoicyチャンネル「明日のわたし研究所 by ESSE」で放送した内容を再編集して記事化しています