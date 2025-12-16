Image: KIWI design

自然なカーブが寝心地のよさを約束してくれそう。

えー、ここでお話をひとつ。日本のVR界隈には「VR睡眠」なんていう粋な文化がありましてね。やることは字面のままでございます。VRをしながら寝る。自分の部屋よりも落ち着くバーチャル空間のなかで寝に入り、朝に起きたら寝ている間に遊びにきた友達たちが空間に「おはよー」とサインを残してくれている。なんともハイコンテクストなコミュニケーションじゃないですか。あいつら未来に生きてんなと言われるのも当たり前ってやつでございますね。

ところがこれが、やってみると難しさがある。

なにが難しいかって、VR睡眠向きのXRヘッドセット選びでございますよ。後ろがゴツゴツしてる。側面のバンドが固定式で逃げがない。こうなりますと、枕に頭を預けた瞬間に「はい、異物感みっけ」と相成りまして、寝心地が途端に悪くなる。寝るための道具としたいのに、目が冴えてしまうなら、こりゃ本末転倒でございます。

Image: KIWI design

そこでご紹介したいのが、KIWI designの「K4 Flex Comfort Elite Head Strap for Meta Quest 3/3S」。Meta Quest 3/3S用のヘッドバンドですが、これが、VR睡眠にめちゃくちゃよさそうなんでございますね。

Image: KIWI design

後頭部をふっくらと支えるカップはクッション＆樹脂パーツで落ち着きがよく、しかも変な出っ張りがありません。サイドバンドは長さ調節がしやすいベルト式で、アタマに自然とフィット。柔らかいところと硬いところの塩梅がよろしくて、これなら仰向けに寝るだけじゃなく、横向きに寝ても熟睡できそうだし、寝返りをうっても外れないだろうな、という具合で。

Image: KIWI design

気になるお値段は5,999円でございます。Meta Quest 3/3Sに快適さを求めるならチェックするべきオプションアイテムですね。

で、最後はどうなるか。

いい夢を見たと思って起きたら、見えてくるのは自分の部屋とは違う空間。寝ぼけ眼で 「どんな絶景ホテルに泊まったんだっけ」とあたりを見回した瞬間、二度寝、じゃないバーチャルという二度夢でおはようできるんだと幸せが訪れますよ。

Source: KIWI design