ローソン、『Disney go out collection』第5弾「TOY STORY」オリジナルグッズを発売
ローソンは12月16日より、全国のローソン店舗限定（一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で『Disney go out collection』第5弾「TOY STORY」デザインのエコバッグとアクリルミラーを数量限定で販売する。
○「エコバッグ（全2種）」(各1,760円)
○「アクリルミラー（全4種）」(各1,100円)
○ローソンマルチコピー機オリジナルうちわ
12月16日〜2026年3月30日の期間中、ローソン店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」でディズニー・チャンネル年間施策第5弾『ゾンビーズ』のローソンオリジナルうちわを販売する。種類は全15種で、好きな絵柄を選べる。価格は一般的なサイズが350円、ジャンボサイズが350円。
(C) Disney/Pixar
(C)Lawson, Inc.
