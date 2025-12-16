動画撮影に必須といえる、Webカメラ・外部マイク・リングライト。その最適解は、「オンライン会議用」と「動画配信用」では異なるといえる。それぞれの違いと、オススメ機器を紹介しよう。

【選んだ人】



テクニカルライター 湯浅顕人さん

PC&AV&デジタルガジェットのライター。仕事場にこもっていることが多いため、オンライン会議の頻度が高い。

会議用は明瞭さを重視し配信用は魅力を引き出そう

今回は「オンライン会議用」と「配信用」に分けて紹介していますが、もちろんどの製品も、会議と配信どちらにも使用可能。ただし、それぞれ求められる特性は異なるため、より快適に使うには、適した製品を選ぶ必要があります。

オンライン会議で最も重要なのは、“きちんと意図が伝わる”こと。そのため、高価な最上位機種を選ぶ必要はありません。それよりもコスパを意識しつつ、必要十分な画質・音質を実現できる製品を選ぶといいでしょう。マイクを複数人で使う場合には、周囲の音声をまんべんなく拾える「無指向性」がオススメ。一方、配信用の機材は、“意図が伝わる”に加えて“魅力的に伝わる”ことも重要です。特にフォロワー数や収益を求める際には、ある程度のコストをかけて高品質な製品を選びましょう。一人で語ることが多いなら、マイクは特定の音だけを拾う「単一」が適しています。画面内に映り込む機材なので、見栄えも重視するといいでしょう。

【FOR オンライン会議】

持ち運べるサイズで職場でも自宅でも高音質マイクを！

MICROPHONE

オーディオテクニカ AT-CSP1

オープン価格（実勢5940円前後）

USB接続のスピーカーフォン。スピーカーからの音が相手に戻ってエコーが発生するのを防ぐ機能を搭載。「ヘッドセットに比べ、長時間利用しても疲れにくいのが特長です。ミュートスイッチがあるのも安心」

SPEC ●接続方法：USB Type-A／Type-C●サイズ／質量：約W67×H30×D67mm／約100g

在宅ワークのセキュリティを高める顔認証対応

エレコム

UCAM-CF20FBBK

7678円

Full HD（1080p）での動画撮影が可能なWebカメラ。「Windows Hello顔認証に対応しているため、自宅のPCでも『パスワードを複雑な文字列にして、普段は顔認証でログイン』というセキュリティ強化ができます」

SPEC ●有効画素数：約200万画素●最大解像度：1920×1080●接続方法：USB 2.0●サイズ／質量：約W100×H64×D26.5mm／約85g

↑付属のスタンドで卓上に立てるだけでなく、内蔵フックでモニター上部に取り付けることも可能だ。

十分な明るさなのにまぶしくない快適ライト

ケンコー

まぶしくない12インチLEDパネルライト KL-05PL

7980円

12インチのLEDパネルライト。「照射面が広いので光が一点に集中することなく拡散し、明るさのわりにまぶしくなりません。包み込むようなライティングは影のできかたが自然で、顔の印象も良くなるはず」

SPEC ●電源：USB／5V●サイズ／質量：約W319×H610〜770×D200mm／約1.5kg

↑高さと角度を変えられるスタンド付き。スマホホルダーも備え、スマホでオンライン会議に参加するときなどにも活躍する。

室内移動しながらや複数人での使用でも快適

アンカー・ジャパン

PowerConf S3

9990円

6つの全指向性マイクを搭載し、360度の音を拾えるスピーカーマイク。「話者とスピーカーの距離に応じて声の大きさが自動調整されるので、室内を移動しながら使ったり、複数の人が話したりするような環境でも快適に使えます」

SPEC ●接続方法：Bluetooth/USB Type-C ●サイズ／質量：約W124×H124×D28mm／約340g

↑「エコーキャンセリング」「残響抑制」「ノイズリダクション」を搭載し、相手にストレスを与えず会話できる。

2本のアームでカメラと光源の位置を個別に調整

↑ライト用スタンドは約53cm、スマホ用スタンドは約33cmの高さで、角度をそれぞれ自由に固定できる。リングライトの直径は約16cmだ。

エレコム

DE-L01BK

2980円

クリップでデスクなどを挟んで固定するリングライト。「ライト用のアームとスマホ用のアームが分かれているので、『ライトは真正面から』『カメラは少し上方から』のように最適な配置に調整ができます」

SPEC ●電源：USB／5V●サイズ／質量：約W160×H708×D112mm／約531g

3通りの画角で「自室で1名」から「会議室で複数名」まで対応

アイ・オー・データ

TC-MC400W

オープン価格（実勢１万6850円前後）

映る範囲を「180度／150度／120度」に変更可能なWebカメラ。「『自分1人の場合は余計なものが映らない120度』『会議室で複数名が並んでいるときは180度』のように、状況や人数によって使い分けられます」

SPEC ●最大解像度：2560×1440●接続方法：USB 2.0●サイズ／質量：約W158×H65×D73mm（突起部含まず）約220g

【FOR配信】

ショックマウントやポップガードでノイズを軽減



サンワサプライ

400-MC023

6780円（サンワダイレクト限定販売）

単一指向性のマイク。アームには振動を吸収するショックマウントを装備し、マイクは高密度メッシュのポップガードで呼吸ノイズを低減。「多関節アームと、10通りに発色するライトで、”映える”外観も魅力」

SPEC ●接続方法：USB Type-C ●サイズ／質量：約W53×H120×D52mm／約92g

↑クランプでアームをデスクなどに固定して設置。多関節アームにより、上下・左右・手前・奥と、位置を自在に変えられる。

AIが人物を認識して自動でズームや追尾

インスタ360

Insta360 Link 2

3万3000円

1/2インチセンサーで高度なHDR技術と最新のAIイメージを強化。顔だけのアップや移動する人を追うことができる。「暗い部屋でも明るく映り一眼カメラのようなボケ味で人物を際立たせることも。4K対応で画質も優秀」

SPEC ●最大解像度：4K●接続方法：USB-Cケーブル（USB 2.0）またはType-C - Type-A●サイズ／質量：約W71.3×H58.9×D38mm／101.5g（磁気マウントなし）、166.5g（磁気マウント付き）

↑指の形を認識する、ジェスチャーコントロールを装備。ズームや追尾機能のオン・オフといった操作を遠隔で行える。

明るさ・色温度や設置位置・角度を細かく調整できる

サンワサプライ

CMS-STN2BK

オープン価格（実勢8180円前後）

120灯のLEDを装備したリングライト。付属スタンドでライトの高さや角度が調整できるだけでなく、スマホホルダーも角度調整が可能。「明るさや色温度の調整が無段階でできるので、イメージ通りの照明づくりができます」

SPEC ●電源：USB／5V●サイズ／質量：約W260×H592×D240mm／約420g

↑スマホホルダーが付属し、リング中央に設置可能。フレキシブルアームやボール式ジョイントで、位置や角度を細かく調整できる。

コンパクトな本体と固定クリップで移動中も明るい！

ナカバヤシ

UA-LED013BK

3260円

外径3.5インチの小型軽量リングライト。「モバイルバッテリーからも給電できるので、クリップでスマホに固定して移動しながら配信することもできます。小さな製品を照らすためのサブライトとしても使えますよ」

SPEC ●電源：USB／5V●サイズ／質量：約W90×H160×D30mm（ライト部）／約90g）

↑色温度（色味）を「電球色・温白色・昼白色」の3通りに、明るさは10段階に変更可能。求める雰囲気に応じたライティングができる。

ゲーム配信に特化した超高音質マイク

NZXT

Capsule Elite

1万6380円

192kHz/24bitという超高音質を実現したマイク。「周囲の音を拾わない単一指向性なので、室内の雑音を排除して配信用の音声だけを収録できます。付属ソフトを使えば音質の詳細な設定も可能です」

SPEC ●接続方法：USB Type-C ●サイズ／質量：約W96.9×H241×D96.9mm／約291.8g

↑縦・横どちらでも取り付けられ、設置環境やイメージに応じ選択できる。背面には気分を盛り上げるRGBライトも装備。

4Kの高解像度と明るさ自動補正を装備

クリエイティブメディア

Creative Live！Cam 4K LC-4K

1万1800円

高精細な4Kのほか、Full HDでは動きの滑らかな60fps撮影をサポート。「背後が明るいと顔が暗くなりがちですが、露出補正により明るく補正できます。フォーカスの手動調整も可能で、画質にこだわる人に◎」

SPEC ●最大解像度:3840×2160●接続方法:USB-A 2.0/UVC（USB Video Class）およびUAC（USB Audio Class）●サイズ／質量:約W106×H53.2×D57.5mm/約103g

↑マウント部はPCモニターに挟むほか、一般的な三脚にも固定可能。垂直方向30度、水平方向360度の広い可動域をもつ。

※「GetNavi」2025年12月号に掲載された記事を再編集したものです。

