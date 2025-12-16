「服選びに悩む」40・50代 →【studio CLIP】がおすすめ！

「なにを着ればいいかわからない……」と、服装選びに悩んでいる40・50代は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフコーデを参考にしてみて。今回は、「キレイめカジュアル、シンプルコーデが得意」（公式サイトより）という40代のママスタッフ、MINAKOさんのスタイリングをピックアップ。いつもの服装をランクアップさせたい、ミドル世代にぴったりのコーデが登場します。

大人可愛い冬のキレイめカジュアルコーデ

ほんのりミリタリーなムードをまとえるキルティングコートは、バサッと羽織るだけでサマ見えしそう。MINAKOさんは、ステッチワークが印象的なAラインスカートを合わせて、女っぽくキレイめに。ボーダー柄のトップスを裾からチラッとのぞかせて爽やかな抜け感をプラスするのも、マネしたいポイントです。

フェミニンムードもまとったトラッドスタイル

チェック柄がトラッドなムードを醸し出すスカートは、一点投入するだけで旬度アップを狙えそう。ふわふわのミニフェザー素材で作られているカーディガンを合わせて、フェミニンなムードをまとって。白Tシャツを差し色に投入し明るい抜け感をプラスするのも、MINAKOさんならではのコーデテクニック。

大人に似合う最旬カジュアルコーデ

いつも同じような服装になってしまう……。パンツコーデにマンネリ気味のミドル世代は、トレンドのカーブシルエットを取り入れてみて。MINAKOさんのように、ブラウン × アイボリーの落ち着いた配色のボーダー柄をチョイスすれば、大人に似合う最旬カジュアルコーデが完成。白トップスをアクセントにきかせて、こなれ感アップも狙って。

冬ムードたっぷり！ 洗練モノトーンコーデ

簡単におしゃれ見えを狙いたいなら、フェアアイル柄が目を引くカーディガンがおすすめ。「可愛くなりすぎない？」そんなミドル世代も、シックなモノトーン配色でまとめれば、大人っぽくクールに着こなせそう。MINAKOさんのように小物は上品なベージュで統一するのも、洗練度アップのポイントになりそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i