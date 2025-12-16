「想像以上の本格派！」「もっちもち♡」【ローソン】の「新作スイーツ」が気になる！

今季も【ローソン】のスイーツコーナーに新作が続々登場！ チョコレートや栗、ラムレーズンなどを使った、寒い季節にぴったりなラインナップです。見た目だけでなく、味や香り、食感まで本格的。手軽に買えるコンビニスイーツとは思えない仕上がりに注目です。

バターとラムが香るリッチなサンド「ラムレーズンバターサンド」

バタークリームとラムレーズンをクッキー生地でサンドしたスイーツ。「#ラムレーズン好き」の@pan.oyatsuさんは「クッキー生地と書いてあるけれど、個人的にこれはフィナンシェが近いと思う」と話しており、生地はしっとりしているよう。甘さの中に感じる大人の香りを、ぜひ堪能してみて。

贅沢な香りに筆者もメロメロ！「カカオ薫るショコラトリュフシュー」

ひと口目でカカオのほろ苦さと香りが広がる、チョコ好き必見のシュークリーム。実食してみると、@pan.oyatsuさんが「想像以上の本格派！」と語るのも納得で、濃厚なチョコクリームの香りとふんわりとした食感が絶妙でした！ 甘さ控えめで上品な仕上がりは、大人のティータイムにぴったりです。

生クリーム専門店監修「MILKモッチボールドーナツ4個入」

日本初の生クリーム専門店【Milk（ミルク）】と共同開発した、ボールドーナツが登場！ @yuumogu22さんによると、見た目は小ぶりながら「モチモチでしっとり」「めちゃくちゃ美味しい」のだとか！ 頑張った日のちょっとしたご褒美スイーツとしてもおすすめです。

和洋折衷の新感覚スイーツ「ほうじ茶栗粉のほろふわモンブラン」

栗と香ばしいほうじ茶を組み合わせた、和洋折衷の新作モンブラン。筆者も試したところ、ふわっと軽い食感の中に、濃厚なホイップと栗粉の香りが重なり、ひと口ごとに奥行きのある味わいが楽しめました。ほうじ茶のほろ苦さが、甘い栗の風味を上品に引き立てます。コーヒーはもちろん、温かい日本茶とも相性抜群です！.

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@yuumogu22様、@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里