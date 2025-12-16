交通渋滞など地域特有の課題解決を目指します。



北佐久郡・軽井沢町で16日、「ドローン物流」の実証実験が行われました。



上空から地上へと近づく1台のドローン。



荷物を置くと、再び上空へ。



16日、軽井沢町で行われたドローン物流の実証実験です。



スーパーのデリシアを展開する「アルピコホールディングス」とドローン事業を手掛ける「エアロネクスト」などが実施しました。





軽井沢は多くの観光客が訪れる一方、交通渋滞が深刻化するなどの課題を抱えています。ドローンを活用した日常的な物流を目指して。16日は軽井沢町のスーパーから5キロ離れたキャンプ場までおよそ10分かけて食材を運びました。リポーと「ドローンにはこちらの箱のサイズ、5.5キロまでを搭載できるということです」今回、使用したドローンは物流専用の「PF4」。ドローンの中に物資を入れ安定して運ぶことができます。アルピコホールディングスなどは今年1月に業務提携を結んでいて、デジタルやテクノロジーを駆使して地域の課題を解決する「新スマート物流」の拡大を目指しています。アルピコホールディングス佐藤 裕一 社長「きょうは1つのものを運ぶということでしたが、多目的化もできるのでドローンなんだけどものすごくいろんな社会課題の解決が同時に果たせるのかなと」今後は県内各地で実証実験を重ね実用化につなげる考えです。