【『今日好き』チェンマイ編カップルインタビュー】2つの旅を経てたどり着いた“思いやりカップル”しゅん＆ゆま
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』のシリーズ最新作「チェンマイ編」が最終回を迎えた。今回は、カップル成立となったしゅん（倉澤俊）とゆま（谷村優真）にインタビュー。お互いの第一印象や、好きを確信した瞬間、2人でこれからしたいことについても教えてもらった。
【動画】お互いべた褒め…！“しゅんゆま”インタビューの模様
■夏休み編最終日→チェンマイ編の間に…「その時には好きでした（笑）」
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください。
しゅん：かわいくて話しやすそうだなって思いました。
ゆま：すっごい顔が小さいイケメンだなって（笑）。
――「夏休み編2025」＆「チェンマイ編」を通じて、明確に好きだと確信した瞬間は？
しゅん：「夏休み編2025」の最終日に誘って…、その時から気になっていました。帰ってからもたまに思い出しちゃって。今回の旅で再会した時にはもう好きでした（笑）。
ゆま：（爆笑）好きだったんだ！
しゅん：（あの街では）ゆまちゃんと2人でいられてめっちゃうれしいなと思っていました（笑）。最高じゃんって感じでした（笑）。
――ゆまちゃんはその感情に気づいていましたか？
ゆま：気づいてなかったです、全然。でも相変わらず優しいなとは思っていたんですけど、自分のこと好きそうとは思いませんでした（笑）。
――そこから好きだと思い始めたのはいつですか？
ゆま：「チェンマイ編」の1日目のショッピングデート終わって帰ってきてから。
――カップル成立できる自信はありましたか？
しゅん：1日目の夜までは振られるんだろうなって思ってました。ほかの子と話している姿が楽しそうで、俺じゃないんだなって。不安でした、すごく。
ゆま：しゅんくんがめっちゃ気持ちを伝えてくれていたから、自分が好きだなって気づいた時には、「成立できるかも！」って思ってました（笑）。
――お互いの好きなところを改めて教えてください。
しゅん：かわいくて、おもしろいし優しいところ。話しやすくて素でいられます。
ゆま：本当に優しい。優しすぎるくらい優しい。そしてイケメン（笑）意外と男前なところもある。一緒にいる時の空気感が好きです。
――「チェンマイ編」でしゅんくんへのイメージは変わりましたか？
ゆま：思ったよりも積極的に来てくれるんだなって思った。「夏休み編2025」の時は控えめなイメージだったんですけど、今回「まじガツガツじゃん」って思って（笑）。
――今回は積極的に行こうと決めていたのですか？
しゅん：そうですね。今回は自分の気持ちを伝えまくろうと決めていたので、それができていたのかな？
ゆま：できてたよ！
しゅん：良かったです。
――逆にゆまちゃんのイメージは変わりましたか？
しゅん：成立してからなんですけど、めっちゃ照れるんですよ（笑）。今も照れてるんですけど。
ゆま：ねえ、やめて、まじで（笑）！
しゅん：そこがめっちゃ意外だなと思いました。
■“優しすぎなくらい優しい”しゅん「温かい飲み物とカイロを…」
――直してほしいところはありますか？
ゆま：すでに言ってはいるんですけど、LINEの返信速度が遅い！最初は2〜3時間未読、みたいな。遅いなって思っちゃって言ったら、今は即レスです（笑）
しゅん：僕は今のところ、直してほしいところは全くないです。友達にも2〜3日返さないこともあるので、ゆまちゃんだけ即レスです。
――お互いのことでキュンとした瞬間を教えてください。
ゆま：初デート行ったんですけど、途中でお腹痛くなっちゃって。そしたら「コンビニでお菓子買ってきていいですか？」って行ったと思ったら、温かい飲み物とカイロ買ってきてくれて！キュンってしました！
しゅん：会う機会がまだあまりないんですけど、ギューッってしてくれる。それがキュンってしますね。
ゆま：終わった（笑）。めっちゃ暴露された（笑）。
――旅の中での一番の思い出は何ですか？
しゅん：シール帳を作ったこと。
ゆま：夜の特別なデートのランタン。
――しゅんくんが青い花を引いたから特別なデートに行けたんですよね。
ゆま：びっくりしました。本当にごめんなんだけど、引かなそうじゃん（笑）！そしたら引いてて、まじでうれしかったです。
しゅん：昼に（特別なデートに）行きたいなって（ゆまが）ずっと言っていて…。でも（青い花を引いたことは）隠さなきゃいけないので、頑張りました（笑）。
ゆま：今考えるとおもしろい（笑）。
――ロマンティックなデートになりましたね。
しゅん＆ゆま：すごかったね。
しゅん：手繋いじゃったね。
ゆま：手繋いじゃったりしたね〜（笑）。初めて手繋ぎました、そこで。キュンキュンです！
■平和に、仲良く、幸せに！目指すはみんなを笑顔にできるようなカップル
――これから2人でやりたいことは？
ゆま：クリスマスが近いので、クリスマスに関すること全部やりたいですね。
しゅん：あとはおそろいのものを作りたい。
ゆま：香水とブレスレットね。
――放送は連絡取り合って見ていますか？
しゅん＆ゆま：見てから電話する！
――放送を見て驚いたことはありますか？
しゅん：ほかの子と話してる時、想像以上に楽しそうで驚きました。俺といる時は、不安そうな顔をしていたから（笑）。
ゆま：気持ちが大きかったから！付き合うことを考えるじゃん。初彼氏ってこともあって、考えすぎて、そういう顔になってたのかもしれない（笑）
しゅん：なるほど。
――ゆまちゃんは？
ゆま：「違う人と話してるのを見て嫉妬しました」って言ってて、「かわいい〜！」って思いました（笑）。
――最初からしゅんくんはゆまちゃんのことだけを見ていましたもんね。
ゆま：ゆまとしかしゃべってないんじゃない？
しゅん：しゃべってないね。
――これからどういうカップルになっていきたいですか？
しゅん＆ゆま：平和に、仲良く、幸せに…。
しゅん：なりたいね！
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。
しゅん＆ゆま：しゅんゆまカップルです！
しゅん：「チェンマイ編」を見てくれた皆さん、ありがとうございました。
ゆま：これからは皆さんを笑顔にできるようなカップルになります。
しゅん＆ゆま：応援よろしくお願いします！
【動画】お互いべた褒め…！“しゅんゆま”インタビューの模様
■夏休み編最終日→チェンマイ編の間に…「その時には好きでした（笑）」
――カップル成立おめでとうございます。お互いの第一印象を教えてください。
ゆま：すっごい顔が小さいイケメンだなって（笑）。
――「夏休み編2025」＆「チェンマイ編」を通じて、明確に好きだと確信した瞬間は？
しゅん：「夏休み編2025」の最終日に誘って…、その時から気になっていました。帰ってからもたまに思い出しちゃって。今回の旅で再会した時にはもう好きでした（笑）。
ゆま：（爆笑）好きだったんだ！
しゅん：（あの街では）ゆまちゃんと2人でいられてめっちゃうれしいなと思っていました（笑）。最高じゃんって感じでした（笑）。
――ゆまちゃんはその感情に気づいていましたか？
ゆま：気づいてなかったです、全然。でも相変わらず優しいなとは思っていたんですけど、自分のこと好きそうとは思いませんでした（笑）。
――そこから好きだと思い始めたのはいつですか？
ゆま：「チェンマイ編」の1日目のショッピングデート終わって帰ってきてから。
――カップル成立できる自信はありましたか？
しゅん：1日目の夜までは振られるんだろうなって思ってました。ほかの子と話している姿が楽しそうで、俺じゃないんだなって。不安でした、すごく。
ゆま：しゅんくんがめっちゃ気持ちを伝えてくれていたから、自分が好きだなって気づいた時には、「成立できるかも！」って思ってました（笑）。
――お互いの好きなところを改めて教えてください。
しゅん：かわいくて、おもしろいし優しいところ。話しやすくて素でいられます。
ゆま：本当に優しい。優しすぎるくらい優しい。そしてイケメン（笑）意外と男前なところもある。一緒にいる時の空気感が好きです。
――「チェンマイ編」でしゅんくんへのイメージは変わりましたか？
ゆま：思ったよりも積極的に来てくれるんだなって思った。「夏休み編2025」の時は控えめなイメージだったんですけど、今回「まじガツガツじゃん」って思って（笑）。
――今回は積極的に行こうと決めていたのですか？
しゅん：そうですね。今回は自分の気持ちを伝えまくろうと決めていたので、それができていたのかな？
ゆま：できてたよ！
しゅん：良かったです。
――逆にゆまちゃんのイメージは変わりましたか？
しゅん：成立してからなんですけど、めっちゃ照れるんですよ（笑）。今も照れてるんですけど。
ゆま：ねえ、やめて、まじで（笑）！
しゅん：そこがめっちゃ意外だなと思いました。
■“優しすぎなくらい優しい”しゅん「温かい飲み物とカイロを…」
――直してほしいところはありますか？
ゆま：すでに言ってはいるんですけど、LINEの返信速度が遅い！最初は2〜3時間未読、みたいな。遅いなって思っちゃって言ったら、今は即レスです（笑）
しゅん：僕は今のところ、直してほしいところは全くないです。友達にも2〜3日返さないこともあるので、ゆまちゃんだけ即レスです。
――お互いのことでキュンとした瞬間を教えてください。
ゆま：初デート行ったんですけど、途中でお腹痛くなっちゃって。そしたら「コンビニでお菓子買ってきていいですか？」って行ったと思ったら、温かい飲み物とカイロ買ってきてくれて！キュンってしました！
しゅん：会う機会がまだあまりないんですけど、ギューッってしてくれる。それがキュンってしますね。
ゆま：終わった（笑）。めっちゃ暴露された（笑）。
――旅の中での一番の思い出は何ですか？
しゅん：シール帳を作ったこと。
ゆま：夜の特別なデートのランタン。
――しゅんくんが青い花を引いたから特別なデートに行けたんですよね。
ゆま：びっくりしました。本当にごめんなんだけど、引かなそうじゃん（笑）！そしたら引いてて、まじでうれしかったです。
しゅん：昼に（特別なデートに）行きたいなって（ゆまが）ずっと言っていて…。でも（青い花を引いたことは）隠さなきゃいけないので、頑張りました（笑）。
ゆま：今考えるとおもしろい（笑）。
――ロマンティックなデートになりましたね。
しゅん＆ゆま：すごかったね。
しゅん：手繋いじゃったね。
ゆま：手繋いじゃったりしたね〜（笑）。初めて手繋ぎました、そこで。キュンキュンです！
■平和に、仲良く、幸せに！目指すはみんなを笑顔にできるようなカップル
――これから2人でやりたいことは？
ゆま：クリスマスが近いので、クリスマスに関すること全部やりたいですね。
しゅん：あとはおそろいのものを作りたい。
ゆま：香水とブレスレットね。
――放送は連絡取り合って見ていますか？
しゅん＆ゆま：見てから電話する！
――放送を見て驚いたことはありますか？
しゅん：ほかの子と話してる時、想像以上に楽しそうで驚きました。俺といる時は、不安そうな顔をしていたから（笑）。
ゆま：気持ちが大きかったから！付き合うことを考えるじゃん。初彼氏ってこともあって、考えすぎて、そういう顔になってたのかもしれない（笑）
しゅん：なるほど。
――ゆまちゃんは？
ゆま：「違う人と話してるのを見て嫉妬しました」って言ってて、「かわいい〜！」って思いました（笑）。
――最初からしゅんくんはゆまちゃんのことだけを見ていましたもんね。
ゆま：ゆまとしかしゃべってないんじゃない？
しゅん：しゃべってないね。
――これからどういうカップルになっていきたいですか？
しゅん＆ゆま：平和に、仲良く、幸せに…。
しゅん：なりたいね！
――最後に視聴者の方へメッセージをお願いします。
しゅん＆ゆま：しゅんゆまカップルです！
しゅん：「チェンマイ編」を見てくれた皆さん、ありがとうございました。
ゆま：これからは皆さんを笑顔にできるようなカップルになります。
しゅん＆ゆま：応援よろしくお願いします！