King & Princeのニューアルバム『STARRING』マスコミ試写＆試聴会開催 「アルバム1枚でここまでやりました！」充実の内容に会場も沸く
24日に発売されるKing & Princeの7枚目のアルバム『STARRING』のマスコミ向け試写＆試聴会が16日、東京・ユニバーサル ミュージックで開催された。
【動画】King & Prince 7枚目アルバム『STARRING』クロスフェードPart2
本作は、前作『Re:ERA』に続くコンセプトアルバムで、さらにスケールアップした作品となっている。テーマは“映画”で、King & Princeの2人が一からコンセプトを立案し、音楽と映像の両面で楽しめる作品に仕上げた。
表題曲「Theater」は、「moooove!!」に続きAyumu Imazuが作詞作曲を担当。FUNKをベースに現代的なメロディーを取り入れた華やかなダンスナンバーで、発売前にもかかわらずSNSでの総再生回数が1億回を超える注目曲となっている。ミュージックビデオでは、過去最多のシチュエーション数と撮影日数をかけて制作され、メンバーも「King & Prince史上最高傑作」と語るこだわりの詰まった映像作品となった。
この日の試写＆試聴会では同ミュージックビデオのフルバージョンが初公開され、本人たちのコメントどおり、見どころ満載の映像が届けられた。初公開となった後半部分では、2人のコンビネーションダンスが光り、ウネるベースラインとともに熱量が高まっていく充実の構成となっていた。
アルバムには、今年リリースされたシングル「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」の3曲を収録。さらに、『ロンドンハーツ』で話題となった50TA（狩野英孝）が手がけた「希望の丘」、いきものがかり・水野良樹による「4月1日」、Tempalayの小原綾斗による「だんだん」、シンガー・ソングライターeillによる「Darling」など、豪華アーティスト陣からの楽曲提供が並ぶ。加えて、メンバー自身による作詞作曲、そして「I Know」「SPOTLIGHT」などを手がけてきたBBY NABE、Matt Cab、MATZらによる新曲も収録され、音楽面でも充実した仕上がりとなっている。
繊細なバラード、4つ打ちのダンスナンバー、カントリー風の温かいサウンド、クールなR＆Bなど、ジャンルを横断するハイクオリティな楽曲が並ぶ本作。だが、聴きどころは楽曲だけではない。
本アルバム最大の特徴は、メンバーが自ら企画を立て、企画書を用意し、全クリエイティブを細かくチェックしながら制作されたという“映画”コンテンツだ。“本当にある映画”のようなクオリティとバリエーションで制作されたポスターや特報映像は、『サマーフィルムにのって』の松本壮史監督や、『HEART』など数々のCM、アートワークで活躍する高木久美子監督など、そうそうたる制作陣によって実現。あまりの仕掛けと情報量の多さから、映画さながらアルバム専用のSNSアカウントまで開設されている。
ポスターは約2ヶ月前から1作ずつ全国各地で掲出され、SNSで順次解禁されるたびにトレンド入り。「この映画はどこで観られますか？」「チームキンプリは本気を出しすぎてて怖い」「誰か本当に映画化してくれませんか」など、驚きと称賛の声が相次いでいる。
特報映像は『STARRING盤』に収録され、「一秒でも早く観たい」「ずっと共演してほしいと思っていた夢がついに叶った」と、ファンからは大きな期待が寄せられている。実際に視聴した感想としても、それぞれの映像が“続きが観たくなる”超本格的な内容だった。シリアス、コメディ、SF、恋のライバル関係など、バラエティに富んだ展開で、俳優としてのキャリアも誇る2人だからこそ成立する内容に仕上がっている。各映像は収録楽曲と連動し、会場でも「もちろん続きがあるんですよね？」と声が上がるほどの完成度だった。
ユニバーサル ミュージックの関係者も「アルバム1枚でKing & Princeとユニバーサル ミュージックはここまでやりました！」と繰り返し語っており、その言葉どおりの力作。表題曲「Theater」は22日にデジタルリリース、アルバム『STARRING』は24日に“ロードショー（発売）”となる。
また、King & Princeは本アルバムを引っ提げた、4大ドームツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』を来年1月から開催。さらに自身二度目となる『King & Prince POP-UP STORE 2026 STARRING』も同月より全国5都市にて開催する。
