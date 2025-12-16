AAA宇野実彩子＆日高光啓＆與真司郎、MAZZEL「まぜべや」ゲスト出演 SEITOにサプライズ
男女5人組パフォーマンスグループAAAの宇野実彩子、日高光啓、與真司郎が、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの公式YouTubeチャンネル内バラエティコンテンツ「MAZZEL ROOM #まぜべや」の16日午後8時公開回に、ゲスト出演した。
【写真】うれしそう！AAA・宇野実彩子＆日高光啓＆與真司郎と撮影するMAZZEL
今回のゲスト出演は、MAZZEL・SEITOがかねてより公言しているAAAへの深いリスペクトをきっかけに、本人には事前に知らされないドッキリ企画として敢行。企画内で目隠しをした状態でとある対戦に臨んでいたSEITOが、その相手が実はAAAのメンバーであることに気づくという仕掛けが用意されている。予想外の展開の中で対戦相手の正体が明かされ、憧れの存在を前にしたSEITOの率直なリアクションも大きな見どころとなっている。
なお、今回の共演は、バラエティ企画でありながら、AAAとMAZZELの音楽的なつながりも背景に実現した。MAZZELの11月26日に発売された4thシングルの表題曲「Only You」は、楽曲とミュージックビデオの両方で、AAAの人気曲「愛してるのに、愛せない」へのオマージュが散りばめられている。話題のコンテンツならではのメンバーの素顔や個性が垣間見える笑いにあふれたトークとともに、世代を越えた音楽のつながりを感じられる特別な回となっている。
