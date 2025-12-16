北陸新幹線の福井県・敦賀より西の延伸計画を巡り、自民党と日本維新の会による与党整備委員会はきのう、現行の「小浜・京都ルート」を含めた8つの案でルートを再検討することを決めました。一度決定されたルートが、他の案と並べて改めて検証されるのは、異例の展開です。



きのう東京で開かれた、北陸新幹線整備委員会の初会合。



新たに与党入りした維新は、自公政権時代の2016年に決定した「小浜・京都ルート」について、京都府内での残土処理問題や工期が当初より大幅に延びている原因の検証が必要だと指摘し、検討のやり直しを求めてきました。





そこで提示したのが、これまでも検討されてきた8つのルートです。「小浜・京都ルート」に加え、小浜から京都市街を通らずに新大阪に抜ける「亀岡ルート」。京都府北部を経由する2種類の「舞鶴ルート」。滋賀県の米原駅止まりとする案と、東海道新幹線に乗り入れる案の「米原ルート」。そして、琵琶湖の西側を通る在来線を活用する案と、新たに路線を建設する案の「湖西ルート」、あわせて8つです。会合は非公開でおよそ2時間に渡って行われました。自民からはこれまでの経緯を尊重すべきだという意見も出ましたが、維新に譲歩する形で再検討が決まりました。自民・西田昌司共同委員長「検討をどういうふうな形でやっていくかというところで腹を割った議論があった」維新・前原誠司共同委員長「しっかりとデータをベースに議論し、国民に対してしっかりと説明責任を果たしていく」委員会は8つのルートについて、事業費や費用対効果などの試算を国土交通省鉄道局に要請し、年明け以降、JR西日本や沿線自治体から意見を聞く方針です。一方、交通政策に詳しい専門家は次のように指摘します。富山大学（交通政策・交通工学）中川大特別研究教授「整備計画ができてから50年も経ってから、8つも案が出てくるとしたら、これまで何も考えてなかったのと同じですから」富山大学の中川大特別研究教授は「与党整備委員会などで再検討を進めても国民が納得できる結論は出ない」と指摘し、より専門性が高く法的な根拠を持つ新たな意思決定機関の設立が必要だと話します。富山大学（交通政策・交通工学）中川大特別研究教授「ここで決めたことが、どういう権限があるのかも何も分からない。そもそも意思決定方式が間違っていますので。国土交通大臣の怠慢というか、自分がやらなきゃいけないことを人に丸投げしているのが、何十年間も続いてきたわけですよね。変えていかなきゃいけない。責任ある人が出てきて、責任ある立場で解決していかなければならない」