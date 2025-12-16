ギャル曽根「激推ししてる」新作カップ麺を紹介「美味しいんだよね」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルにて『【セブンイレブン】12月のオススメ商品19品！爆買い！』という動画を公開。動画では、ギャル曽根さんがセブンイレブンで購入した商品を試食しながら紹介する様子が公開されました。今回はその中から、ギャル曽根さんお気に入りのカップ麺をピックアップ♪

【関連】ギャル曽根、“毎日食べてる”【セブンイレブン】大好きなパン「これが1番美味しい」

ギャル曽根さんが「激推ししてるカップ麺があるんですけど」と紹介した商品がこちら！

◼︎明星の麻辣湯麺

明星食品 / 明星 Asian Hot 麻辣湯麺 （公式サイトへ）

アジアの人気旨辛メニューが楽しめる新シリーズとして、今年の11月に発売された新商品！

豚肉ダイス、チンゲン菜、キャベツ、きくらげ、赤ピーマンといった具材と、15種のスパイスを使用した麻辣湯スープは、痺れと辛さがクセになる味わいなんだとか。

話題の麻辣湯が気軽にカップ麺で楽しめるのは嬉しいですね♪

◼︎麺もスープも美味しい

ギャル曽根さんは、「麺がね、なんか美味しいんだよね」「春雨じゃなくても美味しいんだって（思った）」「スープも美味しい！」とコメント。

そして、実際に食べながら「辛い！美味しい！」「麺がさ、ちゅるちゅるしてるっていうか」と話しつつ、「これ豆乳で作っても美味しそうだよね」と、お湯の代わりに豆乳で作っても良さそうだとアレンジも提案してくれました！

■動画もチェック

動画内では、こちらの他にも、ギャル曽根さんがセブンイレブンで購入した商品を食べて、その感想を話してくれています。ぜひチェックしてみてくださいね。