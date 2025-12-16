11月21日、細田守監督が脚本も手掛けた最新作「果てしなきスカーレット」が封切りされた。

細田監督と言えば、「時をかける少女」や「サマーウォーズ」、「おおかみこどもの雨と雪」、第91回アカデミー賞長編アニメーション映画賞にもノミネートされた「未来のミライ」など、多数のヒット作を生み出してきた日本を代表するアニメーション映画監督だ。

映画・チャンネルNECOでは細田監督最新作の公開を記念して、12月に「バケモノの子」が放送される。

役所広司がバケモノの熊徹の声を、宮粼あおいが少年・九太の声を担当 (C)2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS

2015年公開の「バケモノの子」は公開週から多くの観客を動員し、最終興行収入58.5億円を記録したスマッシュヒット作。第39回日本アカデミー賞の最優秀アニメーション作品賞も受賞した。物語の中心となるバケモノ・熊徹の声を役所広司、熊徹に育てられる少年・九太の声を宮崎あおい(少年期※「崎」は正しくは「立さき」)と染谷将太(青年期)が務めたほか、広瀬すず、リリー・フランキー、大泉洋、津川雅彦らが声優として参加し、豪華なキャスト陣が顔をそろえたことも話題となった作品だ。

■バケモノと少年、親子のような師弟愛に涙

(C)2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS

母親を亡くし、信頼できる家族がいなくなった孤独な少年は、家出の最中にバケモノの熊徹と出会う。渋谷の街と並行して存在するバケモノの世界「渋天街(じゅうてんがい)」にたどり着いた少年は、強さを求めて熊徹の弟子となることを決意。"9歳だから"という理由で、熊徹から"九太"という新しい名前を授けられる。ともに暮らし始めた2人はぶつかり合うことも多かったが、奇妙な共同生活と修行の日々を送る中で、いつしか本物の親子のような絆が芽生えていた。そうして、九太がたくましい青年に成長したある日のこと。偶然にも渋天街から渋谷へと戻った九太は、高校生の少女・楓(広瀬)と知り合う。新しい世界や価値観を教えてくれる楓との出会いは、九太が自身の本当に生きるべき世界がどこなのかを考え始めるきっかけとなるのだった。そんな折、人間とバケモノの2つの世界を巻き込んだ大事件が起こり...。

(C)2015 THE BOY AND THE BEAST FILM PARTNERS

熊徹は渋天街で一、二を争う最強のバケモノ。渋天街で暮らす10万以上のバケモノたちを長年束ねてきた長老・宗師が"引退して神様に転生する"と宣言し、新たな宗師となる一流の強さと品格を持つバケモノを探している中で、次の宗師候補の1人に挙がっていた。ただ、"強さ"は抜群なものの、"品格"については少々問題のある熊徹。その上、宗師になるには"弟子がいること"が条件なのにもかかわらず、粗暴な性格の熊徹の弟子になりたがる者は誰もいなかった。そこで、人間の九太を半ば強引に弟子にとるわけだ。まだ少年だった九太が修行を重ね、強くたくましい青年となっていくのと同様に、九太と暮らす中で熊徹も育ての親としての愛情を抱き、成長していく。ぶつかり合うことも多く、互いに決して素直とはいえない2人だが、親子のような師弟愛が確かにそこにはある。

そして、物語の終盤。とある事件をきっかけに、九太は渋谷と渋天街をなんとか救おうと、力を尽くす。そんな九太のために熊徹がとった"ある選択"は、九太への大きな愛情にあふれており、多くの観客の心を打った。

社会の変容と共にさまざまな家族観が見られるようになった現代の中で、新しい家族の形を描き出した本作。ファンタジックな設定で心躍るおとぎ話でありながら、同時にバケモノと少年の唯一無二の絆を描く感動作を、この機会にもう一度楽しんでいただきたい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

バケモノの子

放送日時：2025年12月21日(日)11:15〜、2026年1月7日(水)18:45〜

チャンネル：映画・チャンネルNECO(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

監督：細田守

出演：役所広司 宮崎あおい 染谷将太 広瀬すず 津川雅彦

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ