「I′m down」の意味は？実はポジティブなフレーズなんです！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I'm down」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 「down」＝「下がる」というイメージが強いですが、実はポジティブな意味があるんです。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「賛成する」でした！ 「I'm down」は「私は落ち込んでいます」ではなく、「そうしよう」「そうしたい」というニュアンスで使われます。 フォーマルな場面ではあまり使わず、仲のいい友だち同士や同世代とのカジュアルな会話で使ってみましょう！ A：「Would you be down to eat ramen tonight?」

（今夜ラーメンを食べに行くのは、どう？）

B：「Sure, I’m down.」

（いいね、食べよう！） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

