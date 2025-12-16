県内のガソリン価格が不正に事前調整されていたカルテル問題について。



11月、公正取引委員会から独占禁止法違反と認定され排除措置命令を受けた県石油商業組合・北信支部の支部長が16日、テレビ信州の取材に応じ、今の胸中を語りました。



県石油商業組合 北信支部吉田和生 支部長

「コンプライアンスというものが 今回、意識が甘かったのが根底にあるので…」



16日、初めてテレビの取材に応じたという県石油商業組合・北信支部の吉田 和生 支部長。





ことの発端は今年2月。県石油商業組合に加盟する複数のガソリンスタンドでガソリン価格を不正に事前調整し、カルテルを結んでいた疑いが浮上しました。県石油商業組合高見澤秀茂 理事長「コンプライアンスに違反するようなことは一切ない」組合の幹部は当初、疑惑を真っ向から否定していました。そして11月には公正取引委員会が北信支部に対し取引の競争を制限したとして「独占禁止法違反」を認定。再発防止を求める「排除措置命令」を出しました。さらに組合本部に対しては北信支部のカルテル行為を「事実上、容認していた」と指摘。しかし本部の幹部は依然として、「認識の違い」と関与を否定しています。これについて支部長は…。県石油商業組合北信支部吉田 和生 支部長「それについては私は理事はじめ、 県石商でそういう認識だということなので、それを私がそうだとか違うとかいう（立場）ではないと思うので、ここで（幹部は）何かを隠すということはせずに全てをオープンにするのがいいなと思う」北信支部では今後、コンプライアンスの意識を高め、県民の信頼回復に努めたいとしています。県石油商業組合北信支部吉田 和生 支部長「今後そういうこと（カルテル）が一切起きないということ、それによって価格が県民の皆さまに少しでもご理解いただける価格になるのではと考えている」