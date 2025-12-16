スタジオには気象予報士で防災士の平島さんです。おととい、石川県で最大震度4、県内でも富山市などで震度2を観測する地震がありました。あらためて、日頃の備えが大切ですね。



今回は、災害が起きたとき、私たちが身を寄せる避難所について考えます。



こちらは、ハグと読みます。「避難所・運営・ゲーム」の頭文字を取った防災ゲームで、カードを使って避難所運営を、模擬体験できるものです。





先週、この「HUG」を地域で広める指導者を育てる研修会が開かれ、取材しました。研修会は県が主催し、HUGを開発した静岡県の講師を招いて、県内の防災士およそ100人が参加しました。体育館や教室など、避難所に見立てた地図を広げ、避難者カードやイベントカードを使って、話し合いながら進めていきます。カードには、「ミルクは、いくつ必要か」「身体障害者用トイレはあるか」などと書かれています。避難所での対応を具体的に考える内容なんですね。「おばあちゃん1人暮らし、ペット付きです」「（おばあちゃん）外、ってわけにいかないでしょう」「断水していますけど、トイレをどうしますか。話をしてください」「トイレは使用禁止にしましょう」参加者は、意見を交わしながら避難所運営について理解を深めていました。こちらはゲームで使う避難者カードです。家族構成や国籍などのほか、「赤ちゃんは夜泣きがひどい」といった情報も書かれていますね。避難所では小さな子どもを連れた人など、さまざまな立場の人をどう受け入れるかが課題となります。続いてはイベントカードです。「物資が届くので置き場所を確保願います」といった災害対策本部からの知らせや、トイレや食料、病気など、次々に起こる問題にどう対応するかを考えます。参加した人たちに感想を聞きました。参加者「どう優先順位をつけていくのかというのが判断、迷いました」「高齢者もいれば、小さいお子さん連れた方外国人の方とか、様々な方をどう受け入れるかというのがすごい難しいなと思いました」「リアルに体験する前に、こういったことをやっておくというのは、すごく大事だと思います」訓練で想定してあらかじめ考えておくことが大切ですね。HUGは、利用者と運営側、両方の視点で学べる防災ゲームです。楽しみながら学ぶことが、いざという時の備えにつながります。県ではこのHUGを無料で貸し出しています。町内会や学校などで、避難所を考える機会にしてみてください。