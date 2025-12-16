ロンシャンが描く春♡現代のパリジェンヌ新作62ルック

1948年にパリで誕生したロンシャンから、2026年春夏コレクション「SLIDE IN STYLE」が発表されました。今季は“現代のパリジェンヌ”にフォーカスし、冬の街から春夏の光あふれる世界へと軽やかに移ろうふたつの物語を表現。氷上で過ごす温かな時間や、海辺で感じる解放感をインスピレーションに、日常に寄り添いながらも心を躍らせる新たなエッセンシャルが揃います。自分らしく季節を楽しむためのヒントが詰まったコレクションです。

現代パリジェンヌの春夏物語



クリエイティブ・ディレクター、ソフィ・ドゥラフォンテーヌが描くのは、今を生きるパリジェンヌのリアルな姿。

春は「COCOONING ON ICE」として、寒さの残る街で家族や友人と分かち合う穏やかな時間を、夏は「CATCH THE PARISIAN WAVE」で太陽と波に身を委ねる自由なムードを表現しています。

色彩や質感、煌めきで遊ぶ大胆さが、日常の一瞬一瞬を祝福の時間へと変えてくれます。

遊び心あふれるアイコンバッグ



注目は「Le Pliage® Cocooning」。

サイズ・税込価格は、H22×W22×D4cm（クロスボディバッグ）58,300円、H25×W13×D3cm（ミトンバッグ）70,400円、H28×W30×D13cm（ショルダーバッグ）84,700円。

素材はウール35％、ポリエステル35％、ポリアミド24％、エラスタン6％（一部カウハイド）、カラーはピスタチオ&バーガンディ、コーラル&ピンク。

キーリング26,400円、グローブ18,700円、ビーニー24,200円、ラウンドカラーセーター58,300円も展開され、冬から春へのスタイリングを彩ります。

また「Épure」はH22.5×W17×D17cm（バケットバッグS）64,900円、カウハイド100％、ブラウンカラー。ポップコーンバケット型の遊び心が印象的です。

ギフトにも映える特別な輝き



夜の装いには「Le Pliage® Xtra Gold」。H10×W16×D11cm（クロスボディバッグ）70,400円、H18×W18×D12cm（トップハンドルバッグ）70,400円、カーフスキン100％、ゴールドカラー。

「Le Roseau Sparkling」はH17.5×W25.5cm（クラッチ）44,000円、H18×W11×D11cm（トップハンドルバッグ）50,600円、レッドカラーで展開。

※トップハンドルバッグは公式オンラインストアとフラッグシップストアのみでの展開予定です。

さらに「Le Roseau Shearling」はH25×W22×D13cm（クロスボディバッグ）139,700円、シープファー100％、キャメルカラー。

「Le Roseau」2025年春コレクション新作は、H17.5×W25.5cm（クラッチ）58,300円、H15×W15×D9cm（トップハンドルバッグXS）105,600円、ブラック、ヴァーミリオン、ピスタチオ、ペーパーの4色展開。

※クラッチ（ヴァーミリオン）は渋谷PARCOで12月27日（土）～1月13日（火）開催の「グリーン」ポップアップのみでの展開予定です。

新しい季節へ、美しく滑り込んで



ロンシャンの春コレクションは、バッグを通して自分らしさを更新する楽しさを教えてくれます。

日常に寄り添いながらも、煌めきや遊び心で心を解き放つデザインは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり♡

都会の氷上から春夏の光へと続く物語を感じながら、新しい季節へ軽やかに滑り込んでみてはいかがでしょうか。