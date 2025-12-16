老後に住みたい「鹿児島県の自治体」ランキング！ 2位「指宿市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかで時間に追われないスローライフへの憧れを持つ人は少なくありません。美しい景色と歴史的な魅力を持つ街並みは、日々の散策や趣味の時間に彩りを添えてくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4日、全国20〜70代の男女250人を対象に、老後に住みたい自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、老後に住みたい「鹿児島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「海や開聞岳の美しい景観に囲まれた穏やかな環境が老後の生活にぴったり」（40代男性／大阪府）、「砂蒸し温泉に沢山入って健康にゆっくり過ごしたいから」（30代女性／埼玉県）、「砂むし温泉や温暖な気候が魅力で、健康的な老後生活に向いている」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「都市機能が充実しており、病院や買い物施設が揃っているため安心して暮らせるから」（30代男性／富山県）、「都市部生活しやすく各地へのアクセスが良いから」（50代男性／愛知県）、「桜島を望む独特の景観と、県庁所在地としての生活の便利さがバランス良く整っているから」（60代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：指宿市／29票鹿児島県薩摩半島南端に位置する指宿市は、温暖な気候と名物である天然砂むし温泉が有名です。健康維持によい温泉資源と鹿児島湾を望む美しい景観が、老後のリフレッシュや湯治を目的とする人々に支持されました。
1位：鹿児島市／130票鹿児島県の県庁所在地である鹿児島市が、圧倒的な票を集めて1位となりました。桜島を目の前に望む雄大なロケーションと高度な都市機能、医療・商業施設の充実度が評価されました。特に、政令指定都市としての利便性と歴史・文化的な深さ、そして温泉もある生活環境が、老後の住まいとして最大の魅力です。
