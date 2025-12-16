好き&行ってみたい「埼玉県のイルミネーション2025」ランキング！ 2位「さいたま新都心イルミネーション」、1位は？
クリスマスや年末を控え、家族や友人、大切な人と特別な時間を過ごしたいと考えるホリデーシーズンとなりました。夜空を彩る壮大な光の芸術は、思い出をさらに輝かせ、心に残る一夜を演出してくれるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「埼玉県のイルミネーション2025」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「街全体がきれいに光っていて雰囲気がいいし、買い物もできるから」（30代男性／大阪府）、「駅直結でアクセスしやすく、コンサートなどのイベントもあるからです」（40代女性／富山県）、「その広大なエリアに多彩な光の演出が広がり、都会的でありながらも温かみのある雰囲気が魅力的だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「バレーパークは行ったことがあるので、クリスマスバージョンのショーや景色が気になる」（30代女性／静岡県）、「迫力満点のプロジェクションマッピングが美しいので」（30代女性／東京都）、「北欧の世界観がそのまま光に包まれる感じが本当に魅力的で、イルミネーションというより“物語の中に入る”体験に近いのが好きです！」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「イルミネーションに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「埼玉県のイルミネーション2025」ランキングの結果をご紹介します。
2位：さいたま新都心イルミネーション／51票「さいたま新都心イルミネーション」が2位にランクインしました。JRさいたま新都心駅を中心に、けやき広場や商業施設周辺のペデストリアンデッキなどが、LEDライトで彩られます。広大な敷地を利用した壮大な光の演出が特徴で、訪れる人々に感動を与えています。駅からのアクセスも良く、ショッピングやグルメと合わせて楽しむことができる、利便性の高いイルミネーションスポットです。
回答者からは「街全体がきれいに光っていて雰囲気がいいし、買い物もできるから」（30代男性／大阪府）、「駅直結でアクセスしやすく、コンサートなどのイベントもあるからです」（40代女性／富山県）、「その広大なエリアに多彩な光の演出が広がり、都会的でありながらも温かみのある雰囲気が魅力的だから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
1位：ムーミン谷のクリスマス／71票堂々の1位に輝いたのは、飯能市にあるムーミンバレーパークで開催される「ムーミン谷のクリスマス」でした。ムーミンの物語をテーマにしたこのパークでは、冬になると北欧らしい温かみのあるイルミネーションが展開されます。ムーミン屋敷や周辺の森、湖畔などが光に包まれ、まるで絵本の世界に入り込んだような幻想的な雰囲気を楽しめます。キャラクターたちも登場し、家族連れにも人気の心温まるイベントです。
回答者からは「バレーパークは行ったことがあるので、クリスマスバージョンのショーや景色が気になる」（30代女性／静岡県）、「迫力満点のプロジェクションマッピングが美しいので」（30代女性／東京都）、「北欧の世界観がそのまま光に包まれる感じが本当に魅力的で、イルミネーションというより“物語の中に入る”体験に近いのが好きです！」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)