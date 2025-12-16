抜群のプロポーションと端正なルックスでグラビア界を席巻する南みゆかさんのFLASHデジタル写真集 「南みゆか 大人の顔をしてみた。」がリリースされました。



【写真】オトナなテイストで魅了する南みゆかさん

アイドルとして活躍しながら、特大級のポテンシャルでグラビア界の天下を取る勢いの南さん。ハタチになった彼女を初撮りしました。シックなマンションの一室で、“どこまでも大人っぽく”がテーマ。メリハリあるナイスバディを艶っぽく見せ、過去最高のドキドキをお届け。オトナの女性に脱皮する彼女の輝きを全方位から収めた、永久保存版の一冊です。



9日発売の『週刊FLASH』（光文社）では、裏表紙と巻末10Pの大ボリュームでグラビアを披露。これまでの可愛らしいイメージから大人の女性へ脱皮する様を表現。公開カットは、淡いブルーのランジェリーを身にまとい、寝そべってこちらを見つめるカットで、あどけなさの中にふと見せる妖艶さが魅力的です。南さんの新たな一面を引き出したグラビアは必見です。



【南みゆかさんプロフィール】

みなみみゆか 20歳 2005年10月10日生まれ 三重県出身 T164・B90W59H92 2021年よりアイドルグループ「OS☆K」のメンバーとして活動開始。2023年より活動していた選抜ユニット「O₂」を11月24日に卒業。1st写真集『南風』が即日重版。最新情報は公式X（@O2_miyuka）、Instagram、TikTokともに（@o2_miyuka）