Q. 金利1.00％の、楽天銀行「円定期預金」に50万円を1年間預けたら、利息はいくら？「金利1.00％の、楽天銀行『円定期預金』冬のキャンペーンが気になっています。50万円を1年間預けた場合、利息はいくらになるでしょうか？」（匿名希望）
A. 年1.00％なら税引前5000円、20.315％の税金を差し引いた後の受取額は約3985円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、楽天銀行「円定期預金」のキャンペーン（1年・金利1.00％）は魅力的な内容です。メガバンクの1年もの定期預金の金利が0.275％であることを考えると、かなり高水準の金利といえるでしょう（いずれも、2025年12月1日時点）。
一方、メガバンクの定期預金（年0.275％）の場合は、税引前で1375円、税引後ではおよそ1097円となりますので、約3倍の差が生じます。
楽天会員を中心に人気を集める楽天銀行楽天銀行は、楽天グループが運営するネット銀行です。楽天ポイントが「貯まる・使える」点に加え、コンビニATMを24時間365日無料で利用できるなどの利便性の高さから、楽天会員を中心に人気を集めています。
同行の定期預金は、最低預入金額が1000円と少額から始めやすいのが特徴です。今回注目したいのは、2025年11月21日から2026年1月31日まで実施されている「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」です。1年ものの金利が優遇され、税引前で1.00％が適用されます。
なお、「本キャンペーンは、お預入総額が一定額に達した時点で終了する場合がございます」との注意書きがあるため、ご利用の際は必ず公式Webサイトをご確認ください。
定期預金は、預金保険制度により1000万円までの元本とその利息が保証されており、着実に資産を運用できる商品です。ただし、途中で解約すると適用金利が大幅に下がってしまうので、当面使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)