人気インフルエンサーの山本月さんは12月13日、自身のYouTubeを更新。婚前契約書の内容を明かしました。

「何かあったときに揉めない契約内容」

山本さんは『【Q&A】夫婦になって初のQ&A　結婚/妊活について　2人の変わったルールも』と題した動画を投稿。夫と2人で、視聴者から寄せられた質問に答えています。「結婚の決め手は？」という質問に答える中で、夫が「婚姻届を書く前にルナが婚前契約を作りたいって言ってきて、どんな契約書かと思ってたけど、基本的な生活費は俺が出すけど、もし俺が仕事で色々あってそれが難しくなった場合は、ルナが補うっていうのを契約文に入れてあって、ちゃんとしてるなって思った」と回答。

山本さんはそれを受け「現実をめちゃくちゃ考えた中で、何かあったときに揉めない契約内容。だからあれは絶対必要でしょ？」と説明しました。

X上では「婚前契約書の内容すごい　当たり前のことだけど女性として偉い」「わあ、ここまで思える相手と結婚できたのが羨ましいわ」「周りの自分で稼いでる女基本的に婚前契約してる　てかした方がいいよ絶対」「旦那が厳しくなったら私が補うて夫婦なら当然やろ」「払えんくなるまではお前が生活費払い続けてね文句言わないでねっていうただの悪魔の契約で草」「搾り取られとる…」「当たり前のことで草」など、さまざまな声が上がりました。

『第一子を授かりました』

9月15日には『[ご報告]第一子を授かりました』と題した動画を公開していた山本さん。「両親・お友達への報告と検診の様子など」も見られるようです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)