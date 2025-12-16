前後2カメラで駐車監視機能も標準搭載！ワイド液晶で分割表示も可能に

JVCケンウッドは2025年12月16日、KENWOODブランドの新型ドライブレコーダー「DRV-R40W」を発表しました。前後2カメラ録画に対応し、駐車監視機能を標準搭載したモデルで、2026年1月下旬の発売を予定しています。

ケンウッドのドライブレコーダーのエントリーモデル「Rシリーズ」の新ラインナップとして追加された「DRV-R40W」は、2カメラタイプで前後同時録画が可能となっており、追突事故やあおり運転など、走行中のトラブルを広範囲にカバーしています。

【画像】ワイド液晶搭載でスタイリッシュなデザイン！ ケンウッドの新ドライブレコーダーを見る

ドライブレコーダー本体には2.23インチのワイド液晶ディスプレイを搭載し、前後カメラの映像を左右に分割表示できるようになっており、録画状況や映像の確認を直感的におこなうことが可能です。加えてコンパクトな設計と新開発の一体型ブラケットにより、フロントガラスやリアガラスへ省スペースで装着できるのも特長となっています。

機能面では、エントリーモデルながら駐車監視録画を標準装備しており、付属の車載電源ケーブルを使用することで、エンジン停止後も最長24時間の録画が可能です。衝撃検知（Gセンサー）や動体検知に連動して前後映像を記録するだけでなく、省電力化も図られており、従来モデル比で消費電力を約30％低減し、車両側のバッテリー負担を抑えています。

映像処理には、ケンウッド独自の映像チューニング技術「Hi-CLEAR TUNE」を採用し、明暗差の大きいシーンでも視認性を高め、昼夜を問わず自然でクリアな映像記録を実現するとしています。

価格はオープンプライスで、市場想定価格は税込み2万4000円前後となっています。前後2カメラに操作しやすいワイド液晶とスタイリッシュなデザイン、また駐車監視機能を標準搭載しているなど、実用性とコストパフォーマンスを重視するユーザーにとって注目の新モデルといえそうです。