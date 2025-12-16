“はぴだんぶいのフェイス巾着”がカプセルトイに登場！ ふわふわ素材＆パステルカラーの全6種類
サンリオの6人組ユニット“はぴだんぶい”をモチーフにしたカプセルトイ「はぴだんぶい ふわふわフェイス巾着」が、12月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】集めて並べたい！ ポチャッコなど全6種一覧
■マチ付きで実用性も抜群
今回アイピーフォーより発売される「モはぴだんぶい ふわふわフェイス巾着」は、キャラクターたちをふわふわ素材のフェイス巾着で表現したカプセルトイ。
ラインナップには、ハンギョドン、バッドばつ丸、ポチャッコ、タキシードサム、あひるのペックル、けろけろけろっぴの全6種類が用意される。
いずれも、ふわふわの手触りとパステルカラーの色合いに癒されるデザイン。加えて、底面にマチがあるため、たっぷり収納できて実用性も抜群だ。
