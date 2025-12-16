「はぴだんぶい ふわふわフェイス巾着」タキシードサム

写真拡大

　サンリオの6人組ユニット“はぴだんぶい”をモチーフにしたカプセルトイ「はぴだんぶい ふわふわフェイス巾着」が、12月中旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。

【写真】集めて並べたい！　ポチャッコなど全6種一覧

■マチ付きで実用性も抜群

　今回アイピーフォーより発売される「モはぴだんぶい　ふわふわフェイス巾着」は、キャラクターたちをふわふわ素材のフェイス巾着で表現したカプセルトイ。

　ラインナップには、ハンギョドン、バッドばつ丸、ポチャッコ、タキシードサム、あひるのペックル、けろけろけろっぴの全6種類が用意される。

　いずれも、ふわふわの手触りとパステルカラーの色合いに癒されるデザイン。加えて、底面にマチがあるため、たっぷり収納できて実用性も抜群だ。