¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ä¤Î¤Ë³§¡¢¥¨¥´¤Î²ô¤ä¤Ã¤¿¡×39ºÐ¼é¸î¿À¤¬¡È¥¬¥ó¥ÐÂçºåjr.Y 86Ç¯²ñ¡É¤òÊó¹ð¡£24Ç¯Á°¤Î¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ËÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎÅì¸ý½ç¾¼¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥¬¥ó¥ÐÂçºåjr.Y 86Ç¯²ñ¡×¤Èµ¤·¡¢»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃæ³ØÀ¸¤ä¤Î¤Ë³§¡¢¥¨¥´¤Î²ô¤ä¤Ã¤¿ Å»¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿ ËèÆüºï¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢¾¡Éé¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¾å¤À¤±ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¿ ¤Ç¤â¤Û¤ó¤Þ¤ËÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿86Ç¯²ñ Ì¤¤À¤Ë...¥¬¥ó¥Ðjr.YÎòÂåºÇ¶¯Ç¯ÂåÀâ¡×
¡¡24Ç¯Á°¤Î¥Á¡¼¥à¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¸½ºß¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö²ø½ÃÃ£¤¬24Ç¯¿¶¤ê¤Ë²¸»ÕÃ£¤È¶¦¤ËÂç½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜ¤Ê¤é²¿ºý¤Ç¤â¤«¤±¤ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤´ñÁÛÅ·³°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É½¸¡×¤ÈÄÖ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ ¾Ð¤Ã¤Æ²¿»þ´Ö¤Ç¤â¸ì¤ì¤ë»þ¤È¾ì¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë ³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤³¤Î»þÂå¤Ë´¶¤¸¤¿¡¢²ù¤·¤µ¡¢ºÃÀÞ¡¢ÄË¤ß¤ò³è¤«¤·¤Æº£¤òÎ©ÇÉ¤Ê»Ñ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡39ºÐ¤Î¼é¸î¿À¤Ï»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤ò¸«¤Æ¡¢´èÄ¥¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¤Ê¡¼¤È¥±¥ÄÃ¡¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÇ¯¸åÇÚ¤Î¡¢¥ß¥Á¡Ê°ÂÅÄÍýÂç¡Ë¤¬¤³¤Î²ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿»ö¤Ë¤Ï´¶¼Õ ¤¢¤È½¸¤Þ¤í¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë·çÀÊ¤Î¤³¤¦¤Ø¤¤¡×¤È¤â¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤¿³§¤ó¤Ê¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û24Ç¯Á°¡ª ¥¬¥ó¥ÐÂçºåjr.YÃç´Ö¤¿¤Á¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
