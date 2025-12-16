「まともな野党の声を聞けば法案・予算は成立する」

国民民主党は12月15日、静岡市で政治セミナーを開催し、榛葉幹事長と玉木代表が登壇しました。会場には、国民民主党県連の推薦を受けて選挙を戦った伊東市の杉本新市長も駆けつけ、固い握手を交わしました。

【写真を見る】静岡市で行われた政治セミナーの様子

写真撮影に応じるのは、参議院静岡選挙区の国民民主党・榛葉賀津也幹事長です。榛葉幹事長は参院選のあった一年を振り返り、充実した表情を見せました。

＜国民民主党 榛葉賀津也幹事長＞

「与党が過半数割れしたから『ざまぁみろ』じゃないんです。まともな野党の声を聞けば法案・予算は成立するんです」

また、玉木代表は「年収の壁」の引き上げをめぐる各党との協議について、「今週がヤマ」との見通しを示しました。

会場には、伊東市長選で国民民主党県連からの推薦を受けた杉本憲也新市長も駆けつけました。

＜榛葉幹事長＞

「まさに新しいまっさらな市長。市民の皆さんともう一度新しい伊東市を築いていく。選挙が終わればノーサイドだから頑張ってほしい」

杉本市長が掲げる現役世代や子育て世代を応援する政策の実現に向けても、国政の動きが注目されます。