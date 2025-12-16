県産米の消費量が年々、減少しています。

子どもたちにお米のおいしさを知ってもらい、消費拡大を図るためのセミナーが西海市の小学校で開かれました。

（県農協青年部協議会 下高 敏彰さん ）

「日本は米の生産量が下がっているんですけど、ただ日本の米は世界でめちゃくちゃ人気」

生産量が年々減少の一途をたどる県産米。

今年は10年前と比べて2割程度少ない見込みで“米離れ”が進んでいます。

そんな中、子どもたちに米のおいしさを知ってもらい消費拡大を図ろうと、県産米について学ぶセミナーが西海小学校で行われ、5年生14人が参加しました。

子どもたちが挑戦するのは県産米の食べ比べ。

（児童）

「においがちがう」

「ひのひかり」「にこまる」「なつほのか」「九十九雫」、4種類の味の違いを楽しみます。

（児童）

「香りも全部違うし、硬さも柔らかさも甘みとかも全部違った。ひのひかり(が一番好きだった)。甘みがあって、柔らかかったところがおいしかった」

（児童）

「お米を作っている人たちが少なくなっているので、もうちょっとお米を大事に食べようと思った」

県によりますと、今年は台風の影響が少なく、順調に育ったということです。