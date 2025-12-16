進む “米離れ”「県産米のおいしさ知って！」消費拡大セミナーで児童が食べ比べ《長崎》
県産米の消費量が年々、減少しています。
子どもたちにお米のおいしさを知ってもらい、消費拡大を図るためのセミナーが西海市の小学校で開かれました。
（県農協青年部協議会 下高 敏彰さん ）
「日本は米の生産量が下がっているんですけど、ただ日本の米は世界でめちゃくちゃ人気」
生産量が年々減少の一途をたどる県産米。
今年は10年前と比べて2割程度少ない見込みで“米離れ”が進んでいます。
そんな中、子どもたちに米のおいしさを知ってもらい消費拡大を図ろうと、県産米について学ぶセミナーが西海小学校で行われ、5年生14人が参加しました。
子どもたちが挑戦するのは県産米の食べ比べ。
（児童）
「においがちがう」
「ひのひかり」「にこまる」「なつほのか」「九十九雫」、4種類の味の違いを楽しみます。
（児童）
「香りも全部違うし、硬さも柔らかさも甘みとかも全部違った。ひのひかり(が一番好きだった)。甘みがあって、柔らかかったところがおいしかった」
（児童）
「お米を作っている人たちが少なくなっているので、もうちょっとお米を大事に食べようと思った」
県によりますと、今年は台風の影響が少なく、順調に育ったということです。