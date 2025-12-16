【パリ＝上地洋実】パリのルーブル美術館は１５日、職員が労働環境の改善を求めてストライキを実施した影響で臨時休館した。

フランス王室ゆかりの宝飾品が盗難された１０月の事件以降、建物の老朽化など運営上の問題に次々と見舞われている。

美術館の入口では１５日、ストに踏み切った多数の職員が横断幕を掲げ、人員増や賃上げを求め、抗議の声を上げた。労働組合のナタリー・ラモス書記長（５１）は、「人手が足りず、来館者を十分に迎え入れられない」と訴えた。

ルーブル美術館では１０月に宝飾品８点が盗み出される盗難事件が起きたばかりだ。しかし、その後も問題が続出している。１１月には、建物の一部に構造的な問題が見つかったとして、古代ギリシャの花瓶や器を展示しているギャラリーを閉鎖。１２月には、水漏れで、古代エジプト関連の書物数百点が損傷した。

ルーブル美術館は、建物の改修に必要な費用をまかなうため、来年から入館料を値上げする方針だ。欧州以外の来館者を対象に現在の２２ユーロ（約４０００円）から３２ユーロ（約５８００円）に引き上げる。年間２０００万ユーロの収益増が見込まれるが、スト中の職員らは「差別的な措置」として撤回を要求している。