来月返還されることが発表された上野動物園の双子パンダ。ひと目見ようと開園前から大行列ができました。およそ1分の観覧制限の中、一時4時間待ちとなりましたが、パンダを見たファンからは涙を浮かべている姿も見られました。

■早くも広がる“パンダロス”

開園から2時間たっても長蛇の列ができていて、最後尾が見えないほど並んでいます。双子パンダの来月下旬の返還発表後、初の開園日を迎えた東京「上野動物園」。動物園の中も外も大行列。パンダ舎までの待ち時間は一時180分待ちとなりました。

ぬいぐるみのパンダしか見たことがない子どもに“本物”を見せてあげようと、急きょ仙台から駆けつけた人も。

仙台からのファン「かわいかった」「さみしさも…もう見られないんだと。（子どもが）『何で見られないの？』と」

その後、待ち時間は最大240分に…

園のスタッフ「きょうはパンダの列を（午後）1時で締め切ります。そのため見られない可能性もあります」

せっかく関西から来たのに、午後1時の締め切りを知らず、パンダを見られず帰っていく人も。

パンダを見られなかった関西からのファン「私たち午後1時4分に着いたので。トイレ行っちゃったんですよね。（締め切りが）1時って知らなくて。ショック。今年一番のショックかも。二度と会うことないもんな。生きている限り」

早くも広がる“パンダロス”。

■“パンダ頼み脱却すべき”の声も

2021年6月23日、上野動物園ではじめて誕生した双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイ。双子で仲良く転がったり、じゃれあったり…

双子の名前を決める応募は19万件以上。以来、パンダ人気を支えてきたシャオシャオとレイレイ。来月、中国へ返還されると、日本国内にいるパンダはおよそ50年ぶりに「ゼロ」になります。

園は双子の姿を少しでも多くの人に見てほしいと…

園のスタッフ「はい、時間となります」

16日からは、2頭ともに観覧時間を「1分程度」に変更。パンダを見られる時間は短くなっても…

パンダを見た人「うれしかったです」「バイバイって」

しっかりパンダと“お別れ”。“4時間待ち”でパンダを見たという人は…

“4時間待ち”パンダを見た人「赤ちゃんで小さかったのにひとり立ちもちゃんとして、ずっと見てきたので。大きくなる過程を見てきているので、ちょっと思うところあります」

一方で、今回の返還をきっかけに…

「ホッキョクグマとかペンギンが好きなので、それは見たい。（パンダのレンタル代が）1億円なら、ほかのことに使う方がいいのでは」

“パンダ頼み”から脱却すべきだという声もあがり始めています。