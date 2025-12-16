【大阪にも矢場とんあるんやで】ぶーちゃん大阪出張中! クーポン付き広告を掲出
名古屋名物みそかつ「矢場とん」は、2025年12月15日から21日までの期間、公式キャラクター「ぶーちゃん」が大阪に出張する企画「ぶーちゃん大阪出張中」を実施する。
「大阪の矢場とんで待ってるで〜」ピールオフ型の巨大屋外交通広告
本企画は、2025年4月に実施した「大阪にも、矢場とんあるんやで! 名古屋だけちゃうで〜!」プロジェクトの反響を受けて実施する第2弾。大阪での店舗認知向上と来店促進を目的としている。期間中は、「大阪の矢場とんで待ってるで〜」と呼びかけるクーポン付きピールオフ広告を、Osaka Metroの梅田駅、心斎橋駅、なんば駅の3駅に掲出。広告に付属するクーポンは、大阪 阪急三番街店、大阪大丸心斎橋店、大阪松竹座店、大阪あべのハルカス店の4店舗で利用可能だという。
広告ビジュアルは、新世界や天神橋筋商店街、中之島図書館など大阪を象徴するスポット20カ所で撮影。ぶーちゃんのユニークなメッセージを添えたデザインで、持ち帰りたくなる仕掛けを施している。
クーポンカードイメージ
